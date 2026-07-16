Prefeitura entrega primeiras moradias reformadas pelo programa Casa Linda Sorocaba no Retiro São João – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou oficialmente, nesta segunda-feira (29), as primeiras cinco moradias beneficiadas pelo programa Casa Linda Sorocaba, no Retiro São João.

Na ocasião, foi simbolicamente entregue o azulejo identificador do programa, contendo o número de cada residência contemplada, marcando o encerramento das obras e o início de uma nova etapa de dignidade para as famílias atendidas.

Reforçando o alinhamento institucional e o compromisso da Administração Municipal com políticas públicas estruturantes, participaram do ato os secretários de Habitação e Regularização Fundiária, Sérgio Barreto; e da Cultura (interino), Thiago Delmonde; além do coordenador do Casa Linda Sorocaba, Rafael Botelho; o chefe de Gabinete da Sehab, Jaderson Rodrigues; e o vereador Silvano Junior.

São 37 moradias beneficiadas pelo programa, somente no Retiro São João, sendo oito moradias que já tiveram suas reformas 100% concluídas, com intervenções definidas a partir de avaliação técnica individualizada.

Instituído pela Lei Municipal nº 12.791/2023, o programa Casa Linda Sorocaba integra o eixo de melhorias habitacionais do Casa Digna Sorocaba e tem como objetivo promover justiça social por meio da reforma gratuita de moradias insalubres situadas em Áreas ou Zonas Especiais de Interesse Social (AEIS/ZEIS), destinadas a famílias já contempladas pela regularização fundiária.

Desde sua implantação, o programa beneficiou 85 famílias, distribuídas nos Núcleos Habitacionais Retiro São João, Mineirão e Itapemirim. Atualmente, os trabalhos seguem em execução no Retiro São João, enquanto os beneficiários dos Núcleos Mineirão e Itapemirim já se encontram selecionados, assegurando a continuidade das ações e a previsibilidade do atendimento às famílias.

As intervenções variam conforme a necessidade técnica de cada imóvel e podem incluir pintura, assentamento de azulejos, troca de janelas, reparos estruturais, telhado, adequações elétricas e melhorias de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência. Os valores por residência observam o limite legal vigente, até 12 CUBs (Custo Unitário Básico), conforme a Lei Municipal nº 12.791/2023.

Paralelamente, a Sehab já atua em mais três Núcleos Habitacionais, que se encontram em fase de seleção dos beneficiários, sendo eles Núcleo Habitacional Colorau I, Núcleo Habitacional Laranjeiras IV e Núcleo Habitacional Dálmatas I.

O programa segue em execução regular e estruturada. Para o exercício de 2026, está prevista a ampliação das ações para outros bairros do município, condicionada à disponibilidade orçamentária, reforçando o compromisso com planejamento responsável e sustentabilidade fiscal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3218-6118, pelo e-mail: casalinda@sorocaba.sp.gov.br, pelo site: https://habitacao.sorocaba.sp.gov.br/casa-linda/, ou diretamente na Sehab, que fica na Rua Souza Pereira, 440, no Centro.