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Programa Banco de Materiais Solidário entrega dez latas de tinta para munícipes em situação de vulnerabilidade social – Agência de Notícias

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30 de dezembro de 2025

16:09

Por: Michelle Alves

 

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do programa Banco de Materiais Solidário, contemplou dez munícipes em situação de vulnerabilidade social e com CadÚnico (Cadastro Único), no último dia 22 de dezembro, com a entrega de dez latas de 18 litros de tinta acrílica.

 

Realizada por meio das secretarias de Serviços Públicos e Obras (Serpo), da Cidadania (Secid), de Governo (Segov) e da Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), com apoio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), a iniciativa atende a Lei Municipal nº 12.946/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 30.410/2025, e tem por objetivo reaproveitar as sobras de materiais da construção civil em benefício da população, por meio de armazenamento e redistribuição dos mesmos.

 

O processo para solicitar o recebimento de materiais de construção é feito por inscrições on-line. O próximo lote será divulgado, em breve, de acordo com o estoque de doações recebidas pelo Fundo Social.

 

O repasse dos materiais do Banco é realizado, preferencialmente, à população em situação de vulnerabilidade social, residentes e domiciliados no município de Sorocaba, pelo período mínimo de um ano, com CadÚnico devidamente atualizado até 90 dias antes da data da inscrição, com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos ou per capita de meio salário-mínimo nacional vigente.

 

Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio dos telefones: (15) 3331-7030 e (15) 3218-6104. Já os interessados em realizar doações ao programa Banco de Materiais Solidário podem contatar o FSS pelos telefones: (15) 99108-4462 e (15) 3238-2503.

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