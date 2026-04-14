Agência Minas Gerais | Governo de Minas inaugura posto provisório da UAI Timóteo para ampliar atendimento à população

A partir de 5/1, já estará em funcionamento o posto provisório da Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Timóteo, localizado na rua Quinze de Novembro, nº 165, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade, implantada em parceria com a Câmara Municipal por meio do programa Uai Compartilha, vai beneficiar cerca de 108 mil pessoas dos municípios de Timóteo, Jaguaraçu, Antônio Dias, Marliéria e Dionísio.

Enquanto a UAI definitiva está em fase de implantação, o posto provisório assegura o acesso da população ao serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). As vagas para atendimento começaram a ser disponibilizadas na segunda-feira (29/12), tanto no Portal MG quanto no aplicativo MG App, para atendimentos a partir do dia 5/1. O agendamento é gratuito e segue o mesmo modelo adotado nas demais Unidades de Atendimento Integrado (UAIs).

“Enquanto a UAI Timóteo está em fase de implantação, o início do atendimento para emissão da Carteira de Identidade Nacional no posto provisório representa um passo importante para facilitar a vida da população do município e da região, que passa a contar com um maior número de vagas para a realização desse serviço essencial à cidadania”, destaca a diretora central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado, Laura Cecília Rodrigues Reis.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Minas em ampliar o acesso aos serviços públicos, descentralizar o atendimento e garantir mais comodidade à população.