CASAN conclui projetos socioambientais e ambientais da nova ETE Potecas

Fotos: Programa Socioambiental da ETE Potecas/Acervo CASAN

Com a meta de iniciar a operação da nova Estação de Tratamento de Esgotos de Potecas no primeiro semestre deste ano, a obra continua em ritmo acelerado. Fora do canteiro de obras, o Projeto Socioambiental e os programas ambientais fecharam 2025 com balanço positivo.

Visitas aos moradores

Com um Projeto Socioambiental para a região de Potecas, a CASAN visitou mais de 11 mil residências para diálogo e orientação sobre a nova Estação de Tratamento de Esgoto que vai substituir as antigas lagoas de tratamento em São José. Durante as conversas, os profissionais dialogaram com a comunidade sobre o funcionamento do novo sistema de tratamento de esgoto e seus benefícios, além de atualizar o andamento das obras e responder as dúvidas.

Projeto nas Escolas

Mais de 600 alunos participaram do Projeto Socioambiental realizado pela CASAN em seis escolas de São José. As atividades foram desenvolvidas dentro da proposta de educomunicação, que une educação e comunicação, buscando ampliar o conhecimento e o pensamento crítico sobre a história, a importância e os benefícios do saneamento básico.

Reuniões Públicas

Desde o início das obras, sete reuniões públicas foram realizadas com os moradores dos bairros próximos a nova ETE Potecas. Nos encontros, moradores, profissionais da Companhia e técnicos que executam o Programa Socioambiental apresentaram informações sobre o empreendimento e como funciona o novo sistema de depuração do esgoto, além de esclarecer as dúvidas dos moradores.

Reuniões em instituições de saúde e educação

Com essas reuniões a CASAN informou associações, instituições de saúde e educação sobre os avanços da nova Estação de Tratamento, além de reforçar os benefícios da coleta e tratamento de esgoto para a saúde pública e a conservação do ambiente, esclarecendo dúvidas dos profissionais.

Foram nove reuniões em Unidades Básicas de Saúde, 12 reuniões com professores nas escolas, quatro reuniões com os profissionais do CRAS, além de uma reunião com representantes do CTG e uma com participantes do Club Motocross do bairro.

Programas Ambientais

Como parte do Programa Ambiental foram realizadas ações como o monitoramento de ruídos provocados pelas obras, o estudo da qualidade da água do Rio Forquilhas e da água subterrânea, o controle de odores e o acompanhamento de animais, ações que garantem o bem-estar dos moradores e a conservação do meio ambiente.

Nova ETE Potecas

A construção da nova ETE Potecas é um dos maiores projetos de saneamento em andamento no Estado. A unidade terá capacidade de depuração de 600 l/s de esgoto em sua primeira etapa, cerca de 42% a mais do que a atual ETE com sistema de lagoas de estabilização.

Com investimento total de R$ 270 milhões, a unidade terá capacidade para atender mais de 300 mil habitantes na primeira fase, podendo chegar a mais de 400 mil com ampliação das redes de coleta.