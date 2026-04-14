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Programa “HumanizAção” acolhe 32 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (2) – Agência de Notícias

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Por MRNews

O programa “HumanizAção” realizou atendimentos a 61 pessoas em situação de rua, ao longo desta sexta-feira (2), em diferentes pontos da cidade. Desse total, 32 aceitaram receber acolhimento na entidade Serviço de Obras Sociais (SOS), onde são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados de higiene.

As equipes do programa percorreram diferentes pontos da cidade, como Praça Frei Baraúna, Praça Coronel Fernando Prestes, Avenida Américo Figueiredo, Rua Américo Corrá, Avenida Armando Pannunzio, Avenida Itavuvu, Avenida General Carneiro, imediações da Rodoviária, entre outros.

A iniciativa municipal é promovida de forma integrada por equipes da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), Secretaria da Cidadania (Secid), com sua Coordenadoria de Álcool e Outras Drogas junto à Divisão de Política para Pessoas em Situação de Rua, além da Secretaria da Saúde (SES). Também conta com o importante auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Secretaria de Mobilidade (Semob) e Urbes – Trânsito e Transportes.

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Os sorocabanos podem sempre colaborar com o “HumanizAção”, informando os locais da cidade onde haja pessoas em situação de rua necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp: (15) 99666-2636, 24h por dia, ou pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS; (15) 3212-6900, da Secretaria da Cidadania, e 153, da GCM.

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