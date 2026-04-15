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Sorocaba cria 8,5 mil novas vagas de empregos com carteira assinada em 2025 – Agência de Notícias

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5 de janeiro de 2026

17:19

Por: Luís Gustavo Adabro

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), publicado na terça-feira (30), Sorocaba mantém sua geração de empregos aquecida. Segundo o órgão federal, de janeiro a novembro de 2025, a cidade empregou 138.261 pessoas, ante 129.781 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 8.480 vagas de trabalho.

Somente no mês de novembro de 2025, Sorocaba fechou o saldo positivo de 196 vagas de empregos (10.101 contratações ante 9.905 desligamentos).

“Seguimos mantendo a economia de Sorocaba aquecida, principalmente no fim de 2025, quando há muitos recessos nas empresas por conta das festividades e das férias. Mesmo assim, de acordo com os registros, tivemos um ótimo aumento no saldo positivos dos empregos entre outubro e novembro”, pontua o prefeito em exercício, Fernando Martins da Costa Neto.

O setor que mais empregou, na cidade de Sorocaba, de janeiro a novembro de 2025, foi o de Serviços, com 3.518 postos; seguido da Indústria, com 2.623; do Comércio, com 1.332; e da Indústria, com 1.006 vagas de trabalho.

“Conseguimos sucesso na empregabilidade sorocabana graças às políticas públicas estabelecidas no município que auxiliam que as vagas de empregos cheguem até aos munícipes. Para tanto, contamos com o Sine Móvel que percorre pontos específicos da cidade levando centenas de vagas de empregos á população, bem como a qualificação profissional”, disse o secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis.

Mais vagas de emprego

Para fomentar o preenchimento de vagas de emprego, a Prefeitura de Sorocaba disponibiliza os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas disponíveis. Ela pode ser feita pelo site: empregabrasil.mte.gov.br e pelo aplicativo para celular Sinefacil.

O Sine Municipal de Sorocaba também recebe os interessados, sem necessidade de agendamento prévio, em sua unidade fixa na Rua Coronel Cavalheiros, 353, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como nas Casas do Cidadão. O munícipe deve apresentar carteira de trabalho, CPF e RG. Além disso, os interessados podem enviar currículos pelos computadores disponíveis para uso da população, no Sine Municipal de Sorocaba, no Centro. É possível também contatar o Sine Municipal de Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Outra vantagem é que a nova unidade móvel do Sine e as Casas do Cidadão ampliam as oportunidades de acesso do trabalhador sorocabano às oportunidades de emprego, fornecendo informações sobre todas as vagas disponíveis e possibilidades de realizar o encaminhamento às vagas de interesse.

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