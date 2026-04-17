Governo de Roraima alinha ações com Exército Brasileiro diante do cenário na Venezuela

O governador de Roraima, Antonio Denarium, reuniu-se nesta segunda-feira, 5, com o comandante do CMA (Comando Militar da Amazônia), general de Exército Viana Filho, para alinhar medidas estratégicas de segurança diante do cenário de instabilidade na Venezuela, país que faz fronteira com o Estado.

O encontro ocorreu no PSHC (Palácio Senador Hélio Campos) e teve como foco o fortalecimento da integração entre as forças estaduais de segurança e o Exército Brasileiro, especialmente no acompanhamento e monitoramento da faixa de fronteira.

“É muito importante o relacionamento do Governo do Estado com o Exército, especialmente no trabalho de acompanhar e monitorar a fronteira. As forças de segurança estaduais atuam em harmonia com o Exército, acompanhando toda a movimentação na região. Torcemos para que esse impasse se resolva o mais rápido possível e seguimos trabalhando pelo bem da nossa população e de todos aqueles que procuram Roraima para viver”, destacou o governador Antonio Denarium.

O general Viana Filho ressaltou que a visita faz parte de uma agenda institucional de rotina e avaliou positivamente o cenário observado na fronteira.

“Quero agradecer ao governador e à equipe pela recepção. Estamos visitando a 1ª Brigada e aproveitamos para conhecer o pelotão de fronteira em Pacaraima, onde constatamos situação de normalidade. A integração entre as forças de segurança e o Exército gera tranquilidade, com fluxo migratório dentro da normalidade”, afirmou.

A reunião marcou ainda a primeira visita institucional de 2026 do comandante do CMA ao Governo de Roraima. Participaram do encontro o vice-governador Edilson Damião, o comandante do Exército em Roraima, general de brigada Roberto Pereira Angrizani e o chefe da Operação Acolhida, general Santos, além de representantes da cúpula da segurança pública estadual.

Estiveram presentes gestores da Sesp (Secretaria de Segurança Pública), Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania), PCRR (Polícia Civil de Roraima), PMRR (Polícia Militar de Roraima), CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) e Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito). Durante o encontro, as autoridades reafirmaram o compromisso de ampliar ações de inteligência e monitoramento preventivo.

O subcomandante-geral da PMRR, coronel Izael Salazar, destacou o reforço do policiamento ostensivo na região de fronteira.

“A atuação da Polícia Militar é complementar à do Exército Brasileiro. Nossa atribuição é garantir a manutenção da ordem pública. O policiamento segue reforçado, especialmente em Pacaraima, para assegurar segurança e tranquilidade à população”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros Militar também intensificou a presença na região. A 3ª Companhia de Combate a Incêndio foi designada para reforçar as ações em Pacaraima.

“Estamos preparados para atuar de forma integrada, seja em combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar ou busca e salvamento. O Corpo de Bombeiros está pronto para responder a qualquer necessidade”, destacou o subcomandante do CBMRR, coronel Gewrly Batista Melo.

Governo apresenta dados sobre avanços na segurança em Roraima

Durante a reunião, o Governo do Estado apresentou dados que apontam avanços econômicos e sociais em Roraima, como o aumento do número de empregos com carteira assinada, o fortalecimento da agricultura familiar e indígena e o controle do sistema prisional.

O secretário da Sejuc, Hércules Pereira, ressaltou o trabalho preventivo realizado nas unidades prisionais.

“Cerca de 10% da população prisional do Estado é composta por reeducandos de nacionalidade venezuelana. Diante do cenário externo, mantemos contato permanente com os órgãos de inteligência para garantir a paz dentro das unidades e evitar qualquer influência externa que possa gerar riscos à sociedade”, explicou.

A delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, reforçou que o monitoramento é contínuo.

“Acompanhamos toda a movimentação por meio das equipes de inteligência, com foco na repressão a crimes. As equipes estão orientadas a agir diante de qualquer alteração de comportamento, mas o cenário segue dentro da normalidade”, afirmou.

Já o secretário adjunto da Segurança Pública, Ellan Wagner Oliveira de Souza, destacou a atuação integrada.

“Cada instituição possui seu núcleo de inteligência, e a Sesp acompanha as informações de forma permanente. O objetivo é antecipar cenários e adotar as melhores decisões para garantir a segurança do Estado”, concluiu.

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