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Nova Iguaçu inicia segunda etapa da regularização fundiária no Vilage das Flores

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Nova Iguaçu inicia segunda etapa da regularização fundiária no Vilage das Flores




A Prefeitura de Nova Iguaçu deu início à segunda etapa do processo de regularização fundiária na comunidade Vilage das Flores, no bairro Corumbá. A ação, conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDUR), com o apoio da Secretaria Municipal de Atendimento Geral e Ouvidoria, consiste no cadastramento socioeconômico das famílias residentes na área e tem como principal objetivo traçar o perfil dos moradores para viabilizar a titulação dos imóveis e a implantação de melhorias urbanas.

Nesta fase, equipes técnicas de cadastradores estão percorrendo a localidade para coletar informações sobre as cerca de 450 famílias que vivem no núcleo urbano já consolidado. Os dados são fundamentais para enquadrar os moradores nos critérios da legislação federal e definir as medidas necessárias para a regularização de cada imóvel.

De acordo com a subsecretária de Regularização Fundiária, Myrian Ferolla, a iniciativa vai além da legalização das moradias e busca garantir dignidade à população. “O principal objetivo da regularização é trazer cidadania para essas pessoas, reconhecendo o direito de quem já vive há anos no local”, afirmou.

Ela destaca ainda que o processo vai permitir a chegada de serviços essenciais à comunidade. “A partir da regularização, a prefeitura consegue avançar com ações de saneamento básico, iluminação pública e outras obras de infraestrutura que hoje não existem na região”, explicou Myrian.

O trabalho de regularização fundiária teve início com o levantamento topográfico da área e seguirá com a abertura de processos individuais para cada família, além da elaboração de projetos urbanísticos e articulação com outros órgãos municipais. Ao final, os moradores poderão receber o título de propriedade, garantindo segurança jurídica e valorização dos imóveis.

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