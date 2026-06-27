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SONORA – Presidente da Fesporte participa do Summit do Esporte Universitário em Brasília

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O presidente da Fesporte, Jeferson Batista, participa do Summit do Esporte Universitário que teve início nesta terça-feira, 17, em Brasília.

O evento funciona como um fórum de debates, networking e capacitação, reunindo gestores, atletas, acadêmicos e marcas para discutir o futuro do esporte no ambiente acadêmico.

Entre os temas discutidos, estão a gestão do marketing esportivo, o desafio do estudante-atleta em conciliar os estudos com o alto rendimento, o papel do governo no incentivo ao esporte educacional.

O presidente da Fesporte, Jeferson Batista, fala da importância do evento e também dos investimentos de Santa Catarina na área do esporte universitário:

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