Copacabana recebe Contador de Árvores que exibe, com atualização diária, mudas plantadas no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Mais do que um marcador, a iniciativa torna visível um esforço contínuo de ampliação das áreas verdes da cidade – Divulgação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC) lançou, nesta quinta-feira (19/3), em Copacabana, o Contador de Árvores. O painel está instalado na fachada de um prédio na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 44, esquina com a Rua Princesa Isabel, e exibirá, com atualização diária, o número de mudas plantadas no município. A ferramenta inicia a contagem em 386.475 mudas, plantadas desde 2023.

Mais do que um marcador, a iniciativa torna visível um esforço contínuo de ampliação das áreas verdes da cidade com impacto direto no conforto térmico, na qualidade do ar e na qualidade de vida da população.

O total reúne ações realizadas em diferentes frentes, como projetos de restauração ambiental, recuperação de unidades de conservação e programas de arborização urbana, como Planta+Rio e Bosques Cariocas, além de outras iniciativas ambientais.

Cada muda plantada e cuidada representa um investimento direto no presente e no futuro do Rio. O contador, nesse sentido, funciona como um convite para que a população acompanhe de perto esse avanço e entenda a dimensão das políticas públicas que sustentam essa transformação.

A secretária de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula, destaca o objetivo de transformar o cidadão em um parceiro da Prefeitura nessa contagem.

– Queremos que a população acompanhe de perto esse processo e participe do esforço de tornar a cidade mais verde. Essa ação reflete o avanço das políticas climáticas da cidade, marcadas especialmente pelo início do trabalho de protocolo de calor extremo na Prefeitura. Na pauta ambiental, o Rio de Janeiro vem consolidando um trabalho de trazer o debate da democracia climática com muito fôlego e promover o plantio nas várias regiões do município é uma missão da Secretaria de Meio Ambiente e Clima.

Confira ações de plantio desenvolvidas pela SMAC:

Planta+Rio: programa em parceria com a Fundação Parques e Jardins (FPJ), tem como objetivo plantar 200 mil mudas até 2028. Lançado em dezembro de 2025, já conta com a participação direta dos moradores.

Bosques Cariocas: a iniciativa amplia a cobertura vegetal urbana e combate as ilhas de calor, reduzindo os impactos do estresse térmico e favorecendo a biodiversidade local.

Refloresta Rio: reúne as principais iniciativas de restauração ecológica do município, com foco na recuperação ambiental, ampliação das áreas verdes e enfrentamento das mudanças climáticas. Entre suas ações, destaca-se o Mutirão Reflorestamento, criado em 1986.

Corredores Verdes: prevê a criação de corredores ecológicos que conectam parte de vegetação em áreas urbanas e contribuem para a redução da temperatura, com sombreamento de calçadas e ruas.

Plantando o Futuro: promove a participação e a reflexão de crianças de escolas municipais e projetos sociais sobre a importância das restingas, com palestras e plantio de mudas na orla carioca.

Parques Urbanos: além dos projetos da SMAC, os parques urbanos mantêm áreas verdes e oferecem conforto térmico aos frequentadores. Entre eles estão o Parque Oeste Ana Gonzaga, em Inhoaíba, em construção pela Rio-Urbe, vinculada à Secretaria de Infraestrutura; o Parque Realengo Susana Naspolini, que passará por duplicação; e o Parque Piedade Arlindo Cruz, já entregue pela mesma pasta. Sob a responsabilidade da Secretaria de Esportes e Lazer, está o Parque Radical de Deodoro.