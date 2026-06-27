IFSP recebe pesquisadores espanhóis e implementa metodologia internacional contra o bullying 

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Alunos da Escola de Balé do Teatro Municipal – Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV A escola de Balé do Teatro Municipal de Boa Vista está representando Roraima na 42ª edição do Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo, iniciado no dia 21 e segue até 2 de agosto. Neste ano, 15 alunos da […]