Secretaria da Mulher lança o projeto “Mulheres 40 +” – Agência de Notícias

Fotos: Divulgação/Semul

Na tarde desta terça-feira (17), no Espaço 360º, no Centro da cidade, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), lançou o projeto denominado “Mulheres 40 +”, cujo objetivo é atender o público formado por mulheres a partir dos 40 anos e com foco em atividades voltadas a questões de saúde, bem-estar, capacitação profissional e o protagonismo feminino.

Entre as ações já programadas estão: Saúde e Movimento, com foco em atividades físicas, para combater a perda de massa muscular e lentidão do metabolismo pós-40 anos. Educação e Carreira, com projetos como “Mulheres Exponenciais e Mulheres Estudantes 40+”, incentivando a retomada dos estudos e inserção no mercado de trabalho. E, ainda, Empoderamento e Maturação: com conteúdos voltados à vivência da maturidade, com autonomia, autoestima e novas perspectivas.

“ Trata-se de uma nova forma de viver a maturidade, com o foco na promoção da saúde, da autonomia e do bem-estar de mulheres com 40 anos ou mais. A iniciativa tem como objetivo promover ações de acolhimento psicossocial e incentivo a hábitos saudáveis, além de ofertar oficinas terapêuticas que fortalecem vínculos, autoestima, autoconhecimento e desenvolvimento do protagonismo feminino”, resume a secretária da Mulher e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosangela Perecini, que esteve presente na cerimônia de lançamento do “Mulheres 40 +“.

O projeto tem apoio de parcerias com profissionais técnicas em diferentes áreas, como Psicologia, dança, economia e Nutrição. As atividades serão realizadas em diferentes horários, para atender a dinâmica da vida das mulheres, inclusive aos sábados, e serão divulgadas nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Sorocaba, além da página da Secretaria da Mulher: https://mulher.sorocaba.sp.gov.br/.

O Espaço no Espaço 360° está localizado na Avenida Moreira César, 398, no Centro.