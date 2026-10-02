NOTÍCIAS

Secretaria da Mulher lança o projeto “Mulheres 40 +” – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Secretaria da Mulher lança o projeto “Mulheres 40 +” – Agência de Notícias



18 de março de 2026

18:47

Por: Rose Campos

Fotos: Divulgação/Semul

Na tarde desta terça-feira (17), no Espaço 360º, no Centro da cidade, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), lançou o projeto denominado “Mulheres 40 +”, cujo objetivo é atender o público formado por mulheres a partir dos 40 anos e com foco em atividades voltadas a questões de saúde, bem-estar, capacitação profissional e o protagonismo feminino.

Entre as ações já programadas estão: Saúde e Movimento, com foco em atividades físicas, para combater a perda de massa muscular e lentidão do metabolismo pós-40 anos. Educação e Carreira, com projetos como “Mulheres Exponenciais e Mulheres Estudantes 40+”, incentivando a retomada dos estudos e inserção no mercado de trabalho. E, ainda, Empoderamento e Maturação: com conteúdos voltados à vivência da maturidade, com autonomia, autoestima e novas perspectivas.

Trata-se de uma nova forma de viver a maturidade, com o foco na promoção da saúde, da autonomia e do bem-estar de mulheres com 40 anos ou mais. A iniciativa tem como objetivo promover ações de acolhimento psicossocial e incentivo a hábitos saudáveis, além de ofertar oficinas terapêuticas que fortalecem vínculos, autoestima, autoconhecimento e desenvolvimento do protagonismo feminino”, resume a secretária da Mulher e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosangela Perecini, que esteve presente na cerimônia de lançamento do “Mulheres 40 +.

O projeto tem apoio de parcerias com profissionais técnicas em diferentes áreas, como Psicologia, dança, economia e Nutrição. As atividades serão realizadas em diferentes horários, para atender a dinâmica da vida das mulheres, inclusive aos sábados, e serão divulgadas nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Sorocaba, além da página da Secretaria da Mulher: https://mulher.sorocaba.sp.gov.br/.

O Espaço no Espaço 360° está localizado na Avenida Moreira César, 398, no Centro.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Forte chuva atinge Boa Vista nesta sexta e deixa ruas alagadas

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Reprodução Uma forte chuva deixou ruas de Boa Vista alagadas na noite desta sexta-feira, 7. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta laranja para Roraima, com possibilidade de tempestades. Em alguns pontos da cidade foram registrados cerca de 54 milímetros de precipitação. Na Internet, moradores publicaram imagens sobre as dificuldades […]
NOTÍCIAS

João Pessoa é referência em boas práticas de governança, integridade e compliance para gestores de Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva de Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção (SEIG), pode se orgulhar de mais um feito. Ela é um dos destaques, classificada como um ‘caso de sucesso’, em uma cartilha desenvolvida pelo Sebrae para gestores de todos os municípios de Roraima, na região Norte do Brasil. […]
NOTÍCIAS

Governo do Estado leva serviços de saúde para pescadores de Florianópolis

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação SAQ Uma iniciativa da Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca (SAQ), em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina vai levar atendimentos na área da saúde para pescadores artesanais de Florianópolis. O projeto PeSC-saúde será realizado na sede do Conselho Comunitário da Barra da Lagoa, no dia 29 de junho, dia de […]