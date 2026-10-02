Edital nº 27/2026: Bolsista em comunicação – Convocação para entrevista – IFSP

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) publicou, no dia 4 de março, o Edital nº 27/2026, que trata da seleção interna de bolsistas para atuação na Diretoria de Comunicação (Dicom) da Reitoria. O processo visa apoiar as atividades do projeto de produção de materiais de divulgação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

A iniciativa integra o projeto “Apoio aos cursos de qualificação profissional no âmbito da Bolsa Formação e ações de inovação da Educação Profissional e Tecnológica, por meio da produção de material de divulgação”, desenvolvido via Termo de Execução Descentralizada (TED) da Setec/MEC. O objetivo é compor um banco de imagens nacional, com registros fotográficos e vídeos curtos (shorts) que evidenciem ações ligadas à consolidação e à expansão dos institutos federais e de ambientes de inovação.

Vagas e bolsas

O edital prevê duas vagas:

– 01 vaga para estudante de nível superior (qualquer área), com bolsa mensal de R$ 2.000, pelo período de cinco meses;

– 01 vaga para estudante de curso técnico integrado ao Ensino Médio (qualquer área), com bolsa mensal de R$ 1.200, pelo período de 5 meses

A carga horária é de 20 horas semanais, em regime misto, sendo 20% das atividades realizadas presencialmente na Dicom da Reitoria, localizada na Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo (SP).

Requisitos

Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos do IFSP, desde que atendam aos seguintes critérios: ter no mínimo 16 anos completos até a assinatura do termo de compromisso; não estar no último semestre do curso; não possuir vínculo empregatício; ter disponibilidade para cumprir a carga horária sem prejuízo das atividades escolares; e utilizar obrigatoriamente o e-mail institucional para a inscrição. No caso de menores de idade, é exigida autorização dos responsáveis legais.

Inscrições e etapas

As inscrições estarão abertas de 4 a 13 de março de 2026, por meio de formulário eletrônico disponível aqui. Não há cobrança de taxa. Os candidatos deverão anexar no formulário, em formato PDF, documento de identidade, CPF, atestado de matrícula atualizado e, quando necessário, autorização dos responsáveis.

O processo seletivo será composto por duas etapas : Análise de documentação (10 pontos) e entrevista (20 pontos).

Dúvidas podem ser encaminhadas à Dicom pelo e-mail

Cronograma

Inscrições : 04/03/2026 a 13/03/2026

Resultado da análise documental :16/03/2026

Interposição de recursos: 17/03/2026

Entrevista: 24/03/2026 e 25/03/2026

Resultado parcial: 26/03/2026

Interposição de recursos 26/03/2026

Resultado final: 27/03/2026

Entrega de documentos: até 30/03/2026

Convocações a partir de 01/04/2026

Documentos:

Edital nº 27/2026

Anexo I – Autorização dos responsáveis legais

Comunicado nº 2/2026 – Resultado Análise Documental – publicado em 16/03/2026

Comunicado nº 3/2026 – Convocação para entrevista – publicado em 19/03/2026 NOVO