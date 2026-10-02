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Flamengo derrota Remo por 3 a 0 e entra no G4 do Brasileiro

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O Flamengo derrotou o Remo por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (19) no estádio do Maracanã, e entrou no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a sua quarta vitória seguida na competição, o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 13 pontos, assumindo a quarta colocação. Já o Leão permanece na lanterna da competição, com apenas três pontos.

O time comandado pelo técnico português Leonardo Jardim precisou de 19 minutos para abrir o marcador, quando Arrascaeta levantou a bola em cobrança de escanteio para gol de cabeça do zagueiro Léo Ortiz.

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O Flamengo ampliou aos dois minutos da etapa final. Samuel Lino fez grande trama coletiva com Pedro e Luiz Araújo, bateu da entrada da área e superou o goleiro Marcelo Rangel. Seis minutos depois Luiz Araújo recebeu dentro da área e finalizou com liberdade para dar números finais ao marcador.



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