ESPORTES

Flamengo derrota Remo por 3 a 0 e entra no G4 do Brasileiro

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Flamengo derrota Remo por 3 a 0 e entra no G4 do Brasileiro

O Flamengo derrotou o Remo por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (19) no estádio do Maracanã, e entrou no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a sua quarta vitória seguida na competição, o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 13 pontos, assumindo a quarta colocação. Já o Leão permanece na lanterna da competição, com apenas três pontos.

O time comandado pelo técnico português Leonardo Jardim precisou de 19 minutos para abrir o marcador, quando Arrascaeta levantou a bola em cobrança de escanteio para gol de cabeça do zagueiro Léo Ortiz.

SIGA-NOS NO WHATSAPP COM MAIS NOTICIAS

–>

O Flamengo ampliou aos dois minutos da etapa final. Samuel Lino fez grande trama coletiva com Pedro e Luiz Araújo, bateu da entrada da área e superou o goleiro Marcelo Rangel. Seis minutos depois Luiz Araújo recebeu dentro da área e finalizou com liberdade para dar números finais ao marcador.



Foi com essa palavra que tenente-coronel salvou o número da PM Gisele no celular

João Fonseca vence estreia em Miami e terá Alcaraz na 2ª rodada

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ESPORTES

AO VIVO Vitória de Guimarães x AVS assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (01/02), escalações, palpites Primeira Liga

Posted on Author boavistaagora.com.br

Primeira Liga de Portugal. Vitória de Guimarães x AVS – Prévia, Prognóstico e Escalações | Primeira Liga 2024/25 Data: Sábado, 1º de fevereiro de 2025Horário: 20h30 (Horário do Reino Unido) | 17h30 (Horário de Brasília)Local: Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães A 20ª rodada da Primeira Liga de Portugal traz um confronto crucial entre Vitória de […]
ESPORTES

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3386 DE HOJE QUINTA (08/05)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. A Lotofácil, como o próprio nome sugere, é uma das modalidades de loteria mais acessíveis e envolventes disponíveis. Com 25 números para escolher, o jogador precisa selecionar entre 15 e torcer para que a combinação escolhida seja a chave para a […]
ESPORTES

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3452 DE HOJE SEXTA (25/07)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. A Lotofácil, como o próprio nome sugere, é uma das modalidades de loteria mais acessíveis e envolventes disponíveis. Com 25 números para escolher, o jogador precisa selecionar entre 15 e torcer para que a combinação escolhida seja a chave para a […]