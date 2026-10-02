IFSP participa da Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para Agricultura Familiar – IFSP

Evento reúne instituições de pesquisa, setor produtivo e agricultores para promover inovação e sustentabilidade no campo

Projetos desenvolvidos no IFSP são destaque da Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar — do campo à mesa: inovação que nutre, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, realizada de 16 a 18 de março no Expo Dom Pedro, em Campinas (SP).

A feira reúne representantes do governo, instituições de pesquisa, setor industrial, agricultores e cooperativas com o objetivo de promover o acesso a tecnologias e máquinas voltadas à agricultura familiar. A iniciativa busca fortalecer a inovação e a mecanização do setor produtivo rural, além de reafirmar o compromisso do Governo Federal com a inclusão produtiva, o desenvolvimento sustentável e a valorização da agricultura familiar como um dos pilares da economia nacional.

O evento também se propõe a apresentar políticas públicas e tendências tecnológicas voltadas à produção agrícola, com foco em segurança alimentar, redução da penosidade do trabalho no campo e estímulo à reindustrialização, além de considerar aspectos como gênero, cadeias produtivas, cooperativismo e o papel dos povos e comunidades tradicionais.

Imagens: Gingado Estúdio

Projetos do IFSP em destaque

Na feira, o IFSP apresenta iniciativas desenvolvidas em diferentes campi voltadas à inovação e sustentabilidade no campo. Entre os projetos estão ações com agentes territoriais sustentáveis, pesquisas sobre bioinsumos, conduzidas pelo Campus Avaré, e propostas relacionadas à sustentabilidade desenvolvidas pelos Campi Boituva e Campinas.

A participação do Instituto Federal reflete o trabalho que vem sendo conduzido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX) desde 2023 para fortalecer parcerias com instituições ligadas ao campo, especialmente nas áreas de agricultura familiar e agroecologia. Essas iniciativas têm contribuído para a institucionalização de pesquisas e projetos, além de fomentar investimentos em laboratórios, aquisição de insumos e concessão de bolsas a estudantes em diversos campi.

O pró-reitor de Extensão e Cultura, Rafael Alves Scarazzati, explica que “os projetos desenvolvidos pelo IFSP nessa área buscam contribuir para o combate à fome, a promoção de uma alimentação saudável e o fortalecimento do desenvolvimento sustentável no meio rural, incluindo também ações relacionadas à agricultura urbana e periurbana”.

No evento, que conta com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o IFSP reforça seu compromisso em colaborar com políticas públicas voltadas à produção de alimentos saudáveis, à sustentabilidade e ao desenvolvimento da agricultura familiar, incentivando soluções baseadas em bioinsumos e na agricultura de base biológica.