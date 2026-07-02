NOTÍCIAS

Central de ar pega fogo e incêndio atinge sala de aula de escola estadual em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Central de ar pega fogo e incêndio atinge sala de aula de escola estadual em Boa Vista


Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu uma sala de aula da Escola Estadual Vanda da Silva Pinto, no bairro Santa Luzia, na manhã desta quarta-feira, 25. O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima atendeu a ocorrência, às 06h51.

Conforme a corporação, as chamas consumiram a central de ar, e uma parte do forro de PVC, assim como a porta da sala que era de madeira. Contudo, o fogo não afetou a estrutura da unidade e ninguém se feriu.

A equipe de combate a incêndios da corporação conseguiu controlar as chamas e fogo durou dois minutos. A causa do sinistro será apontada em laudo pericial.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação (Seed) sobre o incêndio na Escola e aguarda retorno.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Visita técnica na base da Logás marca nova fase de expansão da MSGÁS com modal GNC e GNL – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

A presidente da MSGÁS, Cristiane Schmidt, visitou as bases da Logás localizadas nas cidades de Poços de Caldas e Extrema, Minas Gerais, para conhecer as instalações que serão replicadas a partir de 2025 em Mato Grosso do Sul. A viagem técnica ocorre após a empresa mineira vencer a chamada pública 001/2023, que prevê o desenvolvimento […]
NOTÍCIAS

Com malha emergencial, Aeroporto de Jaguaruna teve alta de 74,9% no número de passageiros

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Ulisses Job O Aeroporto de Jaguaruna foi uma das opções das empresas aéreas para receber voos da malha emergencial anunciada pelo Ministério de Portos e Aeroportos para suprir o fechamento do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Diante da necessidade de atender as demandas de mobilidade para o Rio Grande do Sul, o aeroporto teve […]
NOTÍCIAS

Governador Jorginho Mello participa das comemorações dos 146 anos de Rio Negrinho

Posted on Author boavistaagora.com.br

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC O governador Jorginho Mello participou nesta quinta-feira, 23, em Rio Negrinho, no Planalto Norte, da abertura oficial das comemorações alusivas aos 146 anos de emancipação político-administrativa do município. A programação marca também o início da 1ª Expo Rio Negrinho, evento que integra as festividades. Para contribuir com a realização da 1ª […]