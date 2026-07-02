Central de ar pega fogo e incêndio atinge sala de aula de escola estadual em Boa Vista

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Um incêndio atingiu uma sala de aula da Escola Estadual Vanda da Silva Pinto, no bairro Santa Luzia, na manhã desta quarta-feira, 25. O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima atendeu a ocorrência, às 06h51.

Conforme a corporação, as chamas consumiram a central de ar, e uma parte do forro de PVC, assim como a porta da sala que era de madeira. Contudo, o fogo não afetou a estrutura da unidade e ninguém se feriu.

A equipe de combate a incêndios da corporação conseguiu controlar as chamas e fogo durou dois minutos. A causa do sinistro será apontada em laudo pericial.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação (Seed) sobre o incêndio na Escola e aguarda retorno.

Fonte: Da Redação

