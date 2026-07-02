Cícero Lucena entrega revitalização do Ponto de Cem Réis e da Duque de Caxias, ampliando ações no Centro Histórico

No coração do Centro Histórico de João Pessoa, a Praça Vidal de Negreiros, popularmente conhecida como Ponto de Cem Réis, e a Rua Duque de Caxias foram revitalizadas pela Prefeitura e entregues pelo prefeito Cícero Lucena, nesta quarta-feira (25), como parte do projeto de requalificação e ocupação da região central da Capital. O investimento foi de R$ 3 milhões.

O gestor visitou os dois espaços, que ficam no mesmo perímetro onde a gestão municipal também avança com outras intervenções estruturantes, a exemplo dos empreendimentos habitacionais do antigo Ipase e do prédio das Nações Unidas, fortalecendo o processo de valorização, moradia e incentivo do comércio no Centro.

“A revitalização do Centro Histórico, impulsionada pela restauração dos edifícios que serão transformados em residências, é crucial. Essa iniciativa visa dinamizar a área, trazendo atividade constante, similar a outros projetos habitacionais em curso. Reconheço minha forte ligação com o Centro da cidade e sou profundamente grato à cidade que me acolheu, proporcionando oportunidades e desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

O gestor da Capital caminhou pela Rua Duque de Caxias, agora revitalizada após a recuperação dos pisos em granito e concreto, calçadão, bancos em madeira, recuperação dos canteiros existentes, novo paisagismo com plantio de grama e arbustos, readequação das instalações elétricas, instalação de postes ornamentais, modernização da iluminação pública em LED e melhorias de acessibilidade, consolidando o espaço como uma área de circulação, permanência e vivência cultural no coração da cidade.

Já na Praça Vidal de Negreiros, os serviços contemplaram a recuperação dos pisos com mosaicos em granito e granilite, execução da base em granito para instalação dos bustos, implantação de mesas com tabuleiro, construção de calçadas de passeio, instalação de bancos em madeira, criação de canteiros, além de novo paisagismo com plantio de grama, árvores nativas e palmeiras. A obra também incluiu a readequação das instalações elétricas, instalação de postes ornamentais e implantação de iluminação pública em LED.

Corredor cultural – Tanto a praça quando a Duque de Caxias terão, também, função cultural, onde a Prefeitura de João Pessoa planeja organizar passeios, eventos e celebrações, como destacou o diretor-executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

“Neste local foram realizados memoráveis shows, aberturas de Carnaval, apresentações durante a Festa das Neves e eventos especiais da cidade. Focamos o Ponto de Cem Réis como um espaço de entretenimento, cultura e lazer, com pequenos shows, principalmente de forró e apresentações de quadrilhas juninas. A intenção é, portanto, fazer com que o Ponto de Cem Réis retorne a ser um local de convivência e fruição artística e cultural para a cidade de João Pessoa”, afirmou.

Preservação do patrimônio – Local de passagem de milhares de pessoas diariamente, a Rua Duque de Caxias e o Ponto de Cem Réis também ficaram mais atrativos para um descanso, ponto de conversa e contemplação do Centro Histórico de João Pessoa.

A professora Morgana Ramalho elogiou a preservação do patrimônio arquitetônico presente. “Muito bom você ver as esculturas revitalizadas, a memória viva e os espaços confortáveis para a gente utilizar. A Prefeitura fez sua parte, agora a gente precisa manter e preservar”, recomendou.