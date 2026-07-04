Sorocaba adere ao programa AdaptaCidades – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba aderiu, na última sexta-feira (20), em encontro realizado na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), na capital paulista, ao programa AdaptaCidades no Estado de São Paulo.

A ação formaliza o compromisso do Município com políticas públicas voltadas à adaptação às mudanças climáticas, por meio da capacitação de equipe e elaboração do Plano Municipal de Adaptação Climática, atendendo à Lei Municipal nº 11.477/2016 e à Lei Federal nº 14.904/2024.

Promovido pela Semil, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e a cooperação Brasil-Alemanha (GIZ), o encontro foi marcado pelo lançamento do programa Adapta Cidades, iniciativa nacional voltada ao fortalecimento da adaptação climática nos municípios brasileiros.

O tema exige a integração de todos os setores públicos e da sociedade, envolvendo órgãos, instituições de pesquisa, empresas e comunidade, para desenvolver estratégias coordenadas e sustentáveis de enfrentamento.

Para isso, representantes de diferentes secretarias da Prefeitura de Sorocaba participaram, na quinta e na sexta (19 e 20), de atividades voltadas ao fortalecimento da agenda de adaptação às mudanças climáticas. Na quinta-feira, a equipe acompanhou o evento que abordou a temática e reuniu representantes públicos, órgãos de pesquisa e parceiros para discussão de estratégias e diretrizes.

Já no dia 20, além da assinatura simbólica do termo de adesão ao AdaptaCidades, representantes da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), Secretaria de Parcerias (Separ), Secretaria de Mobilidade (Semob), Defesa Civil, Secretaria de Planejamento Estratégico (Seplan), Secretaria da Administração (Sead) e Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) participaram de uma oficina com o objetivo de discutir modelos de governança, promover a troca de experiências e apoiar a construção de arranjos institucionais mais eficazes para a implementação de políticas públicas. A equipe de Sorocaba contribuiu com reflexões sobre articulação intersetorial, coordenação entre órgãos municipais e integração da agenda climática aos instrumentos de planejamento local.

Mais informações sobre o programa federal podem ser conferidas no site: https://www.redus.org.br/adaptacidades.