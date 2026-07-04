ENTRETENIMENTO

Vacinação nacional contra gripe começa no sábado

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Vacinação nacional contra gripe começa no sábado

Por MRNews

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa neste sábado (28) nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. A mobilização segue até 30 de maio e prioriza os grupos mais suscetíveis a formas graves da doença: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

O Ministério da Saúde distribuiu 15,7 milhões de doses da vacina contra a gripe, e a orientação da pasta é que estados e municípios intensifiquem as estratégias já no primeiro mês da campanha, com ações de busca ativa para o alcance imediato dos públicos prioritários.

O Dia D nacional será realizado também neste sábado, com vacinação gratuita nas unidades básicas de Saúde (UBS). Algumas unidades da federação já anteciparam o início da campanha, como o Distrito Federal, que começou a vacinar a população nesta quarta-feira (25). Na cidade do Rio de Janeiro, a imunização teve início nessa terça-feira (24).

Bomba em Três Graças; filha de Joélly rejeita Lena e cena intensa promete abalar novela das nove

Barreira de cabelo humano ajudará a conter óleo na Baía de Guanabara

“Para ampliar o alcance da ação, o Governo do Brasil enviará, até quinta-feira (26), 10 milhões de mensagens institucionais por aplicativos de comunicação. A iniciativa busca reforçar a divulgação de informações oficiais, ampliar a confiança nos canais institucionais e incentivar a vacinação”, explicou o Ministério da Saúde.

Dados preliminares de 2026 apontam aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo os da influenza. Até 14 de março, foram notificados 14,3 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no país, com cerca de 840 óbitos. Entre os casos graves, a influenza responde por 28,1% das infecções identificadas.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a influenza e contribui para reduzir casos graves, internações e mortes. Na Região Norte do país, a campanha será realizada no segundo semestre, em função da sazonalidade da doença.

Vacina atualizada

A vacina influenza trivalente integra o Calendário Nacional de Vacinação e, neste ano, protege contra as variantes Influenza A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09, Influenza A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e Influenza B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria).

Petrobras reafirma interesse na recompra da Refinaria de Mataripe

Saiba o que é misogonia; projeto pode criminalizar discurso de ódio

A proteção é realizada anualmente para acompanhar as novas cepas do vírus em circulação. Por isso, o Ministério da saúde reforça a importância da imunização periódica para assegurar uma proteção eficaz.

A imunização ainda é ofertada como estratégia especial para outros grupos prioritários, como profissionais de saúde, indígenas, população em privação de liberdade e pessoas com doenças crônicas.

Para crianças de 6 meses a 8 anos, o esquema vacinal varia conforme o histórico: aquelas já vacinadas anteriormente recebem uma dose; as não vacinadas devem receber duas doses, com intervalo mínimo de quatro semanas.

A aplicação pode ser realizada de forma simultânea a outras vacinas do calendário nacional, como a da covid-19.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 48/2024 – AQUISIÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O SHOW PIROTÉCNICO SEM ESTAMPIDOS DE MÉDIO PORTE PARA O RÉVEILLON 2024-2025 NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 229/2023 e pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada: […]
ENTRETENIMENTO

Jornalista da EBC recebe menção honrosa no Prêmio ARI/Banrisul

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A jornalista Iara Balduino, da TV Brasil, recebeu menção honrosa na 67ª edição do Prêmio ARI/Banrisul, promovido pela Associação Riograndense de Imprensa em parceria com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O Prêmio ARI/Banrisul valoriza a excelência e o mérito jornalístico, destacando produções que contribuem para o fortalecimento do jornalismo […]
ENTRETENIMENTO

BBB25, Gesto de Dummy levanta suspeitas de favoritismo e gera polêmica na web

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews BBB25: Gesto de Dummy levanta suspeitas de favoritismo e gera polêmica na web Na madrugada desta quinta-feira (20), a Festa do Líder Guilherme no Big Brother Brasil 25 teve um momento que rapidamente chamou a atenção dos telespectadores e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Um dos dummies, personagens […]