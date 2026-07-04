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Aderr fará levantamento fitossanitário em propriedades rurais de Roraima

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A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) inicia na próxima semana um levantamento fitossanitário nas propriedades rurais do Estado. A ação tem como principal objetivo monitorar e manter o status sanitário das culturas agrícolas, identificando a ausência e também a presença de pragas quarentenárias.

Cerca de 600 propriedades serão visitadas em todos os municípios de Roraima. Durante as inspeções, técnicos irão avaliar culturas estratégicas como citrus, banana, mandioca, cacau e cupuaçu. A previsão é de que o levantamento seja concluído em até quatro meses.

O trabalho segue protocolos técnicos rigorosos, realizados anualmente, que orientam a atuação dos fiscais em campo. Os dados coletados são fundamentais para a prestação de contas ao Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), garantindo transparência e controle sobre a situação fitossanitária do Estado.

Segundo o presidente da Aderr, Marcelo Parisi, a ação é necessária para proteger a produção agrícola local. “Esse levantamento é estratégico para mantermos o controle sobre pragas que podem comprometer toda a nossa produção. Com o monitoramento contínuo, conseguimos agir rapidamente, preservar a sanidade das lavouras e garantir segurança para os produtores e para o mercado.”

O levantamento inclui a vigilância de pragas e doenças que representam sérios riscos à produção agrícola, entre eles:

•          Moko da bananeira (Ralstonia solanacearum) e Fusariose da banana (raça 04) (Fusarium oxysporum): doenças vasculares altamente destrutivas que causam murcha, apodrecimento e morte das plantas, exigindo erradicação e controle rigoroso.

•          HLB (Greening), ácaro hindustânico e cancro cítrico: ameaças severas à citricultura, com impacto direto na produtividade e qualidade dos frutos.

•          Monilíase do cacaueiro (Moniliophthora roreri): considerada uma das doenças mais devastadoras do cacau, podendo provocar perdas de até 100% da produção, também afetando o cupuaçu e outras espécies do gênero Theobroma.

•          Vassoura-de-bruxa da mandioca (Rhizoctonia theobromae): praga recente no Brasil, capaz de deformar plantas, reduzir o crescimento e causar perdas totais, com disseminação por material contaminado, solo e ferramentas.

Proteção da produção e fortalecimento do campo

O levantamento fitossanitário é uma ferramenta essencial para a defesa agropecuária, permitindo decisões rápidas e estratégias eficazes de controle. Com isso, Roraima fortalece sua produção agrícola, assegura qualidade sanitária e amplia sua credibilidade junto aos mercados consumidores.

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