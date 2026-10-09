João Pessoa é um dos destinos mais buscados por casais e famílias para a Páscoa

Um estudo realizado pelo Booking.com – empresa de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo -, apontou João Pessoa (PB) e Campos do Jordão (SP) como as duas únicas cidades brasileiras no TOP5 a atrair turistas com os perfis específicos de viagem (casais e famílias) para o período da Páscoa. Ao analisar os perfis, o buscador apontou diferenças claras de comportamento dos brasileiros.

Entre os casais, os dois destinos ganham destaque na Semana Santa, combinando experiências românticas e natureza. Nessa categoria, a capital paraibana ficou em quarto na busca, ficando atrás de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Campos do Jordão (SP). A lista fica completa quando aparece Maceió (AL), na 5ª colocação.

Já entre famílias, João Pessoa (3º) e Campos do Jordão (5º) se juntam a Porto de Galinhas (PE), em 1º lugar, Gramado (RS), em 2º, e Ubatuba (SP), na 4ª colocação, reforçando a preferência por destinos com infraestrutura e opções de lazer.

Dentre os destinos nacionais mais buscados pelos brasileiros na Booking.com para o próximo feriado de Páscoa, João Pessoa aparece em terceiro lugar, ficando atrás do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), e à frente de Porto de Galinhas (PE) e Campos do Jordão (SP).

Para o secretário-executivo de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, o resultado do estudo confirma as ações assertivas da Prefeitura na política de turismo, colocando a cidade pronta para atender qualquer perfil de turistas. O secretário celebra a preferência de casais e famílias pela Capital, porque é esse perfil de visitantes aos quais a prefeitura tem preferência.

“João Pessoa está preparada para atender todos os turistas e ficamos felizes por estarmos na preferência em todos os períodos do ano. A cidade oferece acessibilidade, inserção, segurança, acolhida da população, assim como roteiros de sol e mar, combinado com história, gastronomia e cultura”, pontuou Daniel Rodrigues.

Os dados são referentes a buscas realizadas entre 7 e 14 de março de 2026, na Booking.com, para hospedagem entre 3 e 5 de abril de 2026.

Confira rankings do Booking para a Páscoa:

Destinos nacionais mais buscados pelos brasileiros:

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro São Paulo, São Paulo João Pessoa, Paraíba Porto de Galinhas, Pernambuco Campos do Jordão, São Paulo

Destinos mais buscados por casais brasileiros:

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro São Paulo, São Paulo Campos do Jordão, São Paulo João Pessoa, Paraíba Maceió, Alagoas

Destinos mais buscados por famílias brasileiras: