NOTÍCIAS

João Pessoa é um dos destinos mais buscados por casais e famílias para a Páscoa

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em João Pessoa é um dos destinos mais buscados por casais e famílias para a Páscoa

Um estudo realizado pelo Booking.com – empresa de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo -, apontou João Pessoa (PB) e Campos do Jordão (SP) como as duas únicas cidades brasileiras no TOP5 a atrair turistas com os perfis específicos de viagem (casais e famílias) para o período da Páscoa. Ao analisar os perfis, o buscador apontou diferenças claras de comportamento dos brasileiros.

Entre os casais, os dois destinos ganham destaque na Semana Santa, combinando experiências românticas e natureza. Nessa categoria, a capital paraibana ficou em quarto na busca, ficando atrás de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Campos do Jordão (SP). A lista fica completa quando aparece Maceió (AL), na 5ª colocação.

Já entre famílias, João Pessoa (3º) e Campos do Jordão (5º) se juntam a Porto de Galinhas (PE), em 1º lugar, Gramado (RS), em 2º, e Ubatuba (SP), na 4ª colocação, reforçando a preferência por destinos com infraestrutura e opções de lazer.

Dentre os destinos nacionais mais buscados pelos brasileiros na Booking.com para o próximo feriado de Páscoa, João Pessoa aparece em terceiro lugar, ficando atrás do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), e à frente de Porto de Galinhas (PE) e Campos do Jordão (SP).

Para o secretário-executivo de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, o resultado do estudo confirma as ações assertivas da Prefeitura na política de turismo, colocando a cidade pronta para atender qualquer perfil de turistas. O secretário celebra a preferência de casais e famílias pela Capital, porque é esse perfil de visitantes aos quais a prefeitura tem preferência.

“João Pessoa está preparada para atender todos os turistas e ficamos felizes por estarmos na preferência em todos os períodos do ano. A cidade oferece acessibilidade, inserção, segurança, acolhida da população, assim como roteiros de sol e mar, combinado com história, gastronomia e cultura”, pontuou Daniel Rodrigues.

Os dados são referentes a buscas realizadas entre 7 e 14 de março de 2026, na Booking.com, para hospedagem entre 3 e 5 de abril de 2026.

Confira rankings do Booking para a Páscoa:

Destinos nacionais mais buscados pelos brasileiros:

  1. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
  2. São Paulo, São Paulo
  3. João Pessoa, Paraíba
  4. Porto de Galinhas, Pernambuco
  5. Campos do Jordão, São Paulo

Destinos mais buscados por casais brasileiros:

  1. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
  2. São Paulo, São Paulo
  3. Campos do Jordão, São Paulo
  4. João Pessoa, Paraíba
  5. Maceió, Alagoas

Destinos mais buscados por famílias brasileiras:

  1. Porto de Galinhas, Pernambuco
  2. Gramado, Rio Grande do Sul
  3. João Pessoa, Paraíba
  4. Ubatuba, São Paulo
  5. Campos do Jordão, São Paulo
boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Memórias em fotos” em comemoração ao Dia do Ferroviário – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

30 de abril de 2025 15:00 Por: Evelyn Azevedo Fotos: Secom Para comemorar o Dia do Ferroviário (30 de abril), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), promove a exposição “150 anos da Estrada de Ferro Sorocabana: Memórias em fotos” na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Polícia Civil apreende mais de 60 celulares em ação contra crimes patrimoniais na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Posted on Author boavistaagora.com.br

Relacionadas A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 62 celulares sem comprovação de origem, nesta semana, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Foram cumpridos três mandados de busca na ação, decorrente de investigações acerca de uma organização criminosa especializada em furto, estelionato e receptação de aparelhos de alto valor. Um suspeito, de 25 […]
NOTÍCIAS

Quedas de árvores, rompimento de vidraça em hospital e imóveis destelhados: chuva e ventos fortes causam danos em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Reprodução/Redes sociais A chuva e o vento forte que atingiram Boa Vista nesta terça-feira, 17, causaram estragos pela cidade. Foram vários imóveis destelhados, árvores caídas, quedas de energia e até uma vidraça se rompeu. O Colégio Militarizado Irmã Maria Teresa Parodi no bairro Cidade Satélite, por exemplo, teve algumas telhas e forros arrancados. Uma […]