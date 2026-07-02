Pacote de investimentos da Sanesul leva obras de água e esgoto à região Sul-Fronteira – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A expansão do saneamento básico em Mato Grosso do Sul segue avançando com consistência e planejamento. Reconhecida nacionalmente pela eficiência de sua gestão e pela capacidade de ampliar serviços essenciais, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) mantém um robusto programa de investimentos que alcança diversas regiões do Estado, incluindo a estratégica região Sul-Fronteira.

Os municípios localizados nessa faixa territorial, marcada por intensa dinâmica econômica e proximidade com países vizinhos, integram um amplo conjunto de obras executado pela companhia em 2026.

Ao todo, o pacote de investimentos contempla intervenções voltadas à ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 36 cidades e frentes de obras no abastecimento de água em 13 municípios, totalizando 49 cidades sul-mato-grossenses com obras de saneamento.

Na região Sul Fronteira, as obras são destinadas ao fortalecimento do abastecimento de água beneficiam Aral Moreira, Itaquiraí, Mundo Novo, Ponta Porã e Naviraí, onde são realizadas melhorias estruturais voltadas à ampliação da capacidade de produção, reservação e distribuição de água tratada.

Já as obras de esgotamento sanitário, fundamentais para a proteção ambiental e para a saúde pública, alcançam Mundo Novo, Ponta Porã, Amambai, Aral Moreira, Eldorado, Itaquiraí, Sete Quedas, Naviraí e Juti.

Em alguns desses municípios, como Mundo Novo, Ponta Porã, Aral Moreira, Itaquiraí e Naviraí, os investimentos ocorrem de forma simultânea nas duas frentes, consolidando um ciclo integrado de melhorias que envolve tanto o abastecimento de água quanto a ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto.

Segundo o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, o conjunto de intervenções reafirma o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria das condições de vida da população.

“O saneamento básico é um dos pilares do desenvolvimento social. Cada obra que executamos representa mais saúde pública, mais proteção ambiental e mais qualidade de vida para as famílias sul-mato-grossenses”, afirma o dirigente.

A atuação da Sanesul tem colocado Mato Grosso do Sul em posição de destaque no cenário nacional do saneamento. Com planejamento estratégico, investimentos contínuos e gestão técnica reconhecida, a empresa tem ampliado de forma consistente a infraestrutura de água e esgoto nas cidades atendidas.

Embora o abastecimento de água já esteja universalizado nos municípios atendidos pela companhia, os investimentos seguem em ritmo permanente.

As obras incluem perfuração de novos poços, ampliação de reservatórios, modernização das estações de tratamento e expansão das redes de distribuição, garantindo segurança hídrica e capacidade de atendimento diante do crescimento urbano.

No campo do esgotamento sanitário, o Estado também apresenta avanços expressivos. Mato Grosso do Sul já alcançou 75,15% de cobertura de esgoto, índice considerado elevado no contexto nacional.

Meta

A meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento prevê a universalização até 2033, mas a estratégia adotada pela companhia busca antecipar esse prazo, por meio da ampliação contínua das redes coletoras, estações elevatórias e unidades de tratamento.

“Nosso compromisso é seguir avançando na ampliação da cobertura de esgoto e na modernização dos sistemas de água. Trabalhamos com planejamento, responsabilidade e investimentos consistentes para que Mato Grosso do Sul continue sendo referência no setor de saneamento”, destaca Renato Marcílio.

A expansão da infraestrutura de saneamento vai muito além da implantação de redes e equipamentos. Os investimentos contribuem diretamente para reduzir doenças de veiculação hídrica, preservar rios e mananciais e promover um ambiente urbano mais saudável.

Além disso, as obras impulsionam o desenvolvimento regional, gerando empregos, valorizando áreas urbanas e criando condições estruturais para a atração de novos investimentos.

Com planejamento de longo prazo e uma política consistente de expansão dos serviços, a Sanesul consolida um dos mais amplos programas de modernização do saneamento em curso no Centro-Oeste brasileiro, reafirmando seu papel como protagonista na transformação da infraestrutura básica em Mato Grosso do Sul.

Comunicação Sanesul