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Seed convoca classificados para reforçar educação escolar indígena

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A  Seed (Secretaria de Educação e Desporto) publicou a 4ª convocação de classificados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais que irão atuar na Educação Escolar Indígena da rede estadual.

A medida tem como objetivo suprir a demanda da rede, especialmente em regiões de difícil acesso, garantindo a continuidade do calendário escolar e o fortalecimento da educação indígena no Estado.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado do dia 23 de março ou no site oficial da Seed.

Nesta etapa, foram convocados 89 candidatos, distribuídos entre professores das diversas áreas do conhecimento, professores bilíngues, professores de língua indígena, professores auxiliares e cuidadores.

Os profissionais irão atuar em escolas localizadas em comunidades indígenas nos municípios de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista (zona rural), Bonfim, Cantá, Normandia, Pacaraima e Uiramutã.

Do total de convocados, 34 são professores das áreas do conhecimento que atuarão no Ensino Fundamental, Médio e na EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de 3 professores multidisciplinares bilíngues, 7 professores de língua indígena, 38 professores auxiliares e 7 cuidadores escolares.

A diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed, Ranielly Silva, destacou que a convocação reforça o compromisso do Estado com a educação nas comunidades indígenas.

“Essa convocação é fundamental para garantir o pleno funcionamento das escolas indígenas, assegurando que os estudantes tenham acesso a profissionais qualificados em sala de aula, respeitando as especificidades culturais e linguísticas de cada povo”, afirmou.

Os convocados deverão se apresentar no dia 27 de março, no DRH (Departamento de Recursos Humanos), no prédio da Seed, localizado na Praça do Centro Cívico, nº 550, para assinatura de contrato, cadastro e lotação, conforme cronograma previsto em edital.

A Seed orienta que os candidatos fiquem atentos às exigências e prazos estabelecidos, garantindo agilidade no processo de contratação e início das atividades.

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