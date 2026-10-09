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Seed convoca mais 615 aprovados em processo seletivo para reforçar rede estadual de ensino

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A Seed (Secretaria de Educação e Desporto de Roraima) publicou um novo edital de convocação de candidatos classificados em processo seletivo simplificado. A 8ª convocação contempla um total expressivo de profissionais para reforçar a rede estadual de ensino.

O edital completo pode ser visualizado no Diário Oficial do Estado do dia 25 de março ou pelo site da Seed. São 78 professores titulares, 397 professores auxiliares e 140 cuidadores, totalizando 615 convocados para atuação na capital e no interior.

Do total de docentes, são 48 para o interior e 30 para a capital, além de 1 assistente social, enquanto os professores auxiliares somam 97 para o interior e 300 para a capital, e os cuidadores 30 para o interior e 110 para a capital, garantindo o atendimento educacional e o suporte aos estudantes em diferentes regiões do estado.

A diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed, Ranielly Silva, destacou a importância da convocação para o fortalecimento da educação pública estadual.

“Essa convocação é essencial para suprir as necessidades das escolas da nossa rede, garantindo que os estudantes tenham acesso a profissionais qualificados e que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma contínua e eficiente”, afirmou.

Os candidatos devem comparecer na data e local estabelecidos no edital, para realização de cadastro, assinatura de contrato e posterior lotação nas unidades de ensino, seguindo rigorosamente o cronograma e as orientações previstas.

A diretora também reforçou a necessidade de atenção dos convocados aos prazos. “É fundamental que os candidatos fiquem atentos às datas e compareçam com toda a documentação exigida, para que possamos dar agilidade à contratação e assegurar o início das atividades nas unidades escolares”, completou.

Atendimentos ocorrerão nas duas próximas semanas

O cronograma de apresentação para assinatura de contrato e lotação inicia no dia 30 de março, às 8h, com os professores da capital e do interior. No dia 31 de março, também às 8h, ocorre a apresentação dos professores auxiliares e cuidadores do interior.

Já na capital, os professores auxiliares serão atendidos em dois momentos: 01 de abril e 06 de abril, ambos às 8h. O cronograma encerra no dia 07 de abril, às 8h, com a apresentação dos cuidadores da capital para assinatura de contrato e lotação.

A Seed ressalta que novas convocações poderão ser realizadas conforme a necessidade da rede, reafirmando o compromisso do Governo de Roraima com a valorização dos profissionais da educação e a melhoria da qualidade do ensino em todo o estado.

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