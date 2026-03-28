CET-Rio implanta esquema especial de trânsito para a Corrida MIS a MIS, no domingo (29/03) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio implantará um esquema especial de trânsito em vias dos bairros do Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, Botafogo, Flamengo, Glória e Centro, no domingo (29/03), para viabilizar a realização do evento esportivo “Corrida MIS a MIS”.

A operação de tráfego contará com interdições totais e parciais, implantação de pistas reversíveis, proibição de estacionamento e atuação de equipes de trânsito da CET-Rio e da Guarda Municipal para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego durante a realização do evento esportivo.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

Interdições

Vias da Zona Sul

Da 0h às 18h (horário do fim da área de lazer):

– Aterro do Flamengo, trecho da área de lazer, em ambos os sentidos.

– Avenida Atlântica, pista junto a orla, entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Prado Júnior.

– Rua Francisco Otaviano, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica.

Das 3h às 10h:

– Avenida Prado Júnior.

Das 3h às 10h:

Interdições parciais, no sentido Centro, na Avenida Princesa Isabel, Túnel Engenheiro Marques Porto, Avenida Lauro Sodré, Túnel do Pasmado, Avenida Repórter Nestor Moreira e na Avenida das Nações Unidas.

Interdições

Vias da região do Centro

Das 3h às 9h:

– Avenida General Justo.

– Avenida Alfred Agache.

– Avenida Rodrigues Alves, entre a Avenida Francisco Bicalho e o Túnel Marcello Alencar.

– Presidente Antônio Carlos, faixas no sentido Avenida Pres. Vargas.

– Rua Santa Luzia.

– Avenida Marechal Câmara.

– Praça do Expedicionário.

– Largo da Misericórdia.

– Acessos ao Viaduto do Gasômetro.

– Túnel Marcello, em ambos os sentidos, no mesmo período.

Desvios

Motoristas provenientes da Avenida Nossa Senhora de Copacabana e da Avenida Atlântica serão direcionados por rotas alternativas devidamente sinalizadas, com utilização de vias como a Avenida Princesa Isabel, a Avenida Lauro Sodré, o Túnel do Pasmado e acessos à Praia de Botafogo e à Urca.

Também serão implantados desvios para veículos provenientes da Rua da Passagem e da Rua Arnaldo Quintela. Esses motoristas serão direcionados ao Leme por rotas alternativas, utilizando a Rua General Severiano, com acesso pela região do Morro do Pasmado, seguindo pela Praça Ozanan e pela Avenida Venceslau Brás, com conexão às avenidas Princesa Isabel e Nossa Senhora de Copacabana.

Proibição de estacionamento

Das 18h de sexta-feira (27/03) às 14h de domingo (29/03):

– Avenida Atlântica, pista junto às edificações, nos seguintes trechos:

• Entre a Rua Miguel Lemos e a Rua Djalma Ulrich;

• Entre a Rua Djalma Ulrich e a Rua Almirante Gonçalves.

Recomendações

A CET-Rio recomenda a priorização do uso do transporte público e orienta que os motoristas evitem as regiões impactadas, utilizem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização implantada e às orientações dos agentes de trânsito.