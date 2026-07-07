Cícero Lucena celebra promoção da saúde dos beneficiados do serviço Spa Bariátrico do Hospital Municipal Santa Isabel

O prefeito Cícero Lucena celebrou, nesta sexta-feira (27), os resultados do Spa Bariátrico do Hospital Municipal Santa Isabel, único serviço público da Paraíba voltado à preparação de pacientes para a cirurgia bariátrica. Ao lado do vice-prefeito Leo Bezerra, o gestor da Capital participou de um momento especial com usuários já atendidos pelo programa, durante a 4ª edição do Barifit, realizada na unidade hospitalar. O encontro reuniu dezenas de pessoas que hoje vivem com mais qualidade de vida, saúde e autoestima após passarem pelo serviço ofertado pela Prefeitura de João Pessoa.

“O hospital, a exemplo de outras instituições, demonstra grande competência e eficiência em suas atividades, com ênfase no cuidado atencioso. Acredito que, embora a capacidade e a eficácia sejam importantes, a empatia e o envolvimento com as necessidades do próximo são essenciais para alcançar a excelência no serviço público. A emoção e a satisfação da equipe, expressas pelas palavras da doutora Adriana Lobão, que se dedica a cada projeto com dinamismo e humanização, são exemplos disso”, afirmou o prefeito.

A programação contou com a participação de profissionais que integram a equipe multiprofissional do Serviço de Cirurgia Bariátrica do hospital, além de pacientes em acompanhamento pré-operatório e usuários que já realizaram o procedimento, que darão seus depoimentos. A diretora do Hospital Municipal Santa Isabel, Adriana Lobão, destacou a prevenção a obesidade, ressaltando que a unidade também é referência em cirurgias bariátricas e que, em breve, vai dar início a novos tratamentos.

“Iniciaremos também o tratamento clínico. Acreditamos que isso representará um grande benefício para todos. As canetas para tratamento medicamentoso serão disponibilizadas em breve. No momento, concentramos nossos esforços na prevenção da obesidade, com ações em espaços públicos. Agradecemos a presença do prefeito Cícero Lucena”, destacou Adriana Lobão.

O SPA Cirúrgico, voltado para pacientes inscritos no Serviço de Cirurgia Bariátrica que apresentam dificuldade significativa na perda de peso, um dos critérios necessários para a realização do procedimento. A partir da indicação do cirurgião, o SPA possibilita a internação em leitos exclusivos e adaptados, oferecendo acompanhamento diário e contínuo, com dietas mais restritivas, atividades físicas, fisioterapia respiratória e suporte psicológico, contribuindo para que o paciente alcance as condições ideais para a cirurgia.

Alisson Fernando é um dos beneficiados com o serviço. Durante o Barifit ele contou sua história de superação, que contou com o cuidado incondicional do Hospital Municipal Santa Isabel. “Agradeço a cada um, pois todos foram fundamentais. Foi uma excelente oportunidade, da qual não me arrependo. Passei 38 dias internado no SPA, onde perdi quase 50 quilos. Especificamente, no período de internação, perdi 28 quilos antes da primeira cirurgia. Agora, estou engajado na luta para dar continuidade ao tratamento, com a parte de cirurgia reparadora”, afirmou.