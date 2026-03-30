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Confira onde o Procon Móvel de Sorocaba estará na próxima semana – Agência de Notícias

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27 de março de 2026

12:52

Por: Evelyn Azevedo

A unidade do Procon Móvel de Sorocaba estará em dois pontos da cidade, na próxima semana, com atendimentos à população. Na segunda (30) e quarta-feira (1º de abril), o serviço estará disponível no Mercado Municipal, localizado na Praça Comendador Nicolau Scarpa, 82, no Centro, das 9h às 13h. Já na terça-feira (31), a unidade permanecerá no Parque Tecnológico de Sorocaba, localizado na Avenida Itavuvu, 11.777, no Jardim Santa Cecília, das 9h às 16h, durante o 47º Mutirão de Empregos.

Além do atendimento, a equipe da unidade móvel também prestará auxílio aos munícipes que desejam participar do Programa de Apoio ao Superendividado (PAS), bem como que pretendem renegociar suas dívidas.

O Procon Sorocaba, vinculado à Secretaria de Governo (Segov), da Prefeitura de Sorocaba, atua na proteção e na defesa dos direitos do consumidor, sendo importante veículo de valorização e respeito à cidadania. No Procon Móvel são feitos registros de solicitações e abertura de reclamações referentes ao direito do consumidor, além de feitas orientações e encaminhamentos.

O atendimento presencial também está disponível na sede do Procon Municipal, que fica na Avenida Antônio Carlos Comitre, altura do nº 331, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, assim como em todas as Casas do Cidadão, das 8h às 17h.

O consumidor que tiver dúvidas, identificar ou suspeitar de irregularidades ainda pode acionar o Procon Sorocaba, por meio do WhatsApp: (15) 99111-7448 e do site: https://procon.sorocaba.sp.gov.br/.

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