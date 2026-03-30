MS renova planejamento até 2035 para fortalecer modalidades – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul traça o futuro do esporte regional como ferramenta de inclusão, com fortalecimento da prática educacional, ampliação do acesso às modalidades ao longo da vida e promoção da integração institucional com os municípios, além da estruturação do esporte de excelência. Essas são as bases que vão guiar o fomento esportivo até 2035, conforme a definições da Conferência Estadual de Esporte e Lazer, acontecendo entre ontem (26) e hoje (27) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), o evento reúne gestores públicos, profissionais de Educação Física, atletas, representantes de entidades esportivas, árbitros, membros da sociedade civil, profissionais da crônica esportiva e instituições de ensino superior. A participação na conferência é aberta ao público.

Iniciado na quinta-feira à tarde, o encontro contou com abertura oficial no período da noite, com a presença do governador Eduardo Riedel e do titular da Setesc, Marcelo Miranda, além da palestra ‘Esporte como direito: os novos desafios legais’, ministrada pelo Dr. Fernando Marinho Mezzadri. Já nesta sexta, os trabalhos começam às 8h e terminam com a plenária final, marcada para a partir das 14h com a leitura e aprovação das deliberações e moções.

“Não é só uma questão de orçamento. É também de liderança, de motivação, de exemplo. E vocês fazem acontecer pois têm comprometimento. Me lembro que em 2015 quando assumi como secretário de Governo tinhamos muito pouco recurso para o esporte, eram R$ 6 milhões por ano. Mas com garra conseguimos criar um modelo em que 354 escolas estaduais deram a massificação da base do esporte. São 200 mil alunos com acesso ao esporte, 270 escolas reformadas, quase todas com ginásio coberto, e com professores dedicados em parceria com a Secretaria de Educação, que deu a transversalidade que precisavamos para implantar esse projeto”, frisou Riedel.

O governador ainda destacou a trajetória do atleta e medalhista paralímpico Yeltsin Jacques – presente ao evento – como uma inspiração, e que para que surjam outros como ele é necessário que o Estado continue avançando em políticas de afunilamento e apoio nas diferentes etapas da organização do esporte regional, chegando até aos clubes e associações.

“Vocês estão concluíndo aqui um planejamento assertivo para os próximos 10 anos, e não tenho dúvida que com base de formação, profissionalismo, equipamento adequado e vontade de fazer, o Mato Grosso do Sul seguirá no caminho para se tornar uma referência no esporte”, concluiu o chefe do Executivo estadual.

Dono de três ouros paralímpicos no atletismo, sendo dois em Tóquio 2020 e uma em Paris 2024, Yeltsin Jacques rememorou as dificuldades que o fizeram trocar Mato Grosso do Sul, sua terra natal, por São Paulo, em 2012, para seguir na carreira. Foram cinco anos fora até que em 2017 ele retornou ao perceber mudanças, a partir de 2015, na política esportiva estadual.

“Em 2012 minha mãe pegou uma Parati, encheu de malas e com um colchão e fomos embora. Mas em 2015 começou a ter uma mudança e em 2017 vi o trabalho dando resultado, com muita firmeza e gestão profissional, e pude voltar para cá e construir minha vida aqui, conquistar a 100ª medalha de ouro da história paralímpica brasileira. Foram 11 anos de transformação do esporte sul-mato-grossense, desde a base, até o alto rendimento, a terceira idade. São ações feitas para atender a todos”, discursou o paratleta campo-grandense.

O objetivo central da conferência é o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte e ao lazer em Mato Grosso do Sul, com foco na construção de diretrizes de longo prazo. Entre as metas estão a reformulação do Sistema Estadual de Esporte e Lazer, a elaboração do Plano Estadual para o período de 2026 a 2035, a criação do Conselho Estadual e a reestruturação do Fundo Desportivo Estadual – tudo de forma conjunta com os protagonistas do desporto local.

A programação foi organizada a partir de eixos estratégicos considerados fundamentais para o desenvolvimento do setor, orientando os debates técnicos e a formulação de propostas. Os participantes foram distribuídos em grupos de trabalho temáticos para análise de documentos-base, incluindo minutas do Sistema Estadual, do Plano de Esporte e Lazer (2026–2036), da criação do Conselho e da reformulação do Fundo de Investimento Esportivo.

“Conseguimos ao longo desses 11 anos desenvolver um bom trabalho no esporte, e fico feliz ter cumprido quase que na integralidade o que foi estabelecido em um fórum como esse em 2015. No ínicio tivemos medo de se passarem os quatro anos do mandato e não conseguir executar o programado, mas conseguimos estabelecer um plano muito interessante, mesmo em um momento de grande desafio, uma crise. Mas o Riedel, então secretário de Governo, deu todas as condições e orientações de gestão para construirmos os resultados alcançados”, disse Marcelo Miranda.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura destacou que Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a criar o programa Bolsa Técnico, e focou ainda na importância de prestar apoio às federações e quão importante foram as ações de democratização do acesso ao esporte. “Essa parceria foi decisiva para surgir talentos. Não à toa no paradesporto, por exemplo, alcançamos o 4º lugar nas paralimpíadas nacionais, um estado pequeno sendo referência”, comentou.

Investimentos consolidam políticas públicas

A realização da conferência está inserida em um cenário de ampliação dos investimentos públicos no esporte, seja ele de caráter inclusivo, educacional ou de alto rendimento. Em 2025, o Governo de Mato Grosso do Sul destinou R$ 41 milhões ao setor, contemplando programas como Bolsa Atleta, editais de jogos, convênios e apoios operacionais a entidades esportivas.

Em 2026, até março, já foram aplicados R$ 8,3 milhões, totalizando R$ 49,3 milhões no período. Os recursos abrangem desde o incentivo direto a atletas e técnicos até o custeio de logística esportiva, como arbitragem, transporte e estrutura de competições.

O volume de investimentos, aliado ao processo de planejamento participativo promovido pela conferência, reforça a estratégia do Estado de consolidar o esporte como política pública estruturante, com impacto social, educacional e de desenvolvimento regional.

O palestrante

Professor doutor pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fernando Marinho Mezzadri é graduado em Educação Física pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), com mestrado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Atualmente, é professor titular da UFPR, onde atua na graduação e na pós-graduação em Políticas Públicas do Esporte, além de coordenar o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva e o projeto ‘Monitoramento do esporte brasileiro’, financiado pelo CNPq.

Ao longo da carreira, ocupou cargos de gestão na universidade, como pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, vice-diretor do Setor de Ciências Biológicas, chefe do Departamento de Educação Física e diretor do Centro de Educação Física e Desporto.

Também foi consultor da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em políticas de controle de dopagem e professor visitante da Universidade de Toronto. Sua produção acadêmica concentra-se nas áreas de políticas públicas e gestão do esporte.

Nyelder Rodrigues, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom-MS