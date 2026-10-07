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Prefeitura de Guaratinguetá realiza Audiência Pública sobre o Transporte Coletivo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, realizará uma Audiência Pública no dia 27 de março para apresentar e discutir o estudo técnico sobre o sistema de transporte coletivo do município.

Desde setembro de 2025, a Administração Municipal vem desenvolvendo um levantamento detalhado com o objetivo de analisar a atual situação do transporte público, identificar desafios e propor melhorias que atendam às necessidades da população.

Durante a audiência, serão apresentados os resultados desse estudo, além de diretrizes, propostas para a modernização e aprimoramento do serviço no município.

O encontro será um importante espaço de diálogo e participação popular, permitindo que os cidadãos tirem dúvidas, expressem suas opiniões e contribuam com sugestões para a construção de um sistema de transporte público mais eficiente, acessível e de qualidade para todos.

 Anote na agenda:

 27 de março de 2026 (sexta-feira)
 18h
 Espaço Multiuso Turístico-Cultural Luiz Carvalho dos Santos (Rua Visconde do Rio Branco, nº 115 – Centro)

A participação da população é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas e para a construção de um transporte coletivo cada vez melhor em Guaratinguetá.

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