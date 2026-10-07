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Prefeitura leva ações de prevenção contra dengue a mais 16 bairros – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) permanece realizando durante o mês de março ações de prevenção às arboviroses (dengue, zika e chikungunya) e de controle vetorial na cidade do Rio. Nesta semana, mais 16 bairros das zonas Norte, Sul, Sudoeste e Oeste serão contemplados pela estratégia SVS na Rua, que visa intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti.

A programação terá início nesta quarta-feira (25), com atividades nas regiões do Rio Comprido, Vila Isabel, Recreio dos Bandeirantes, Vila Valqueire, Gardênia Azul e Campo Grande.

Na quinta-feira (26), será a vez de Copacabana, Freguesia (Ilha), Higienópolis, Riachuelo, Marechal Hermes, Irajá, Bangu, Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e, novamente, Campo Grande.

Em 2026, até o dia 7 de março, 2.125.694 vistorias foram realizadas em imóveis para prevenção e controle do Aedes aegypti e 286.333 depósitos que poderiam servir de criadouros de mosquitos foram tratados ou eliminados. Em 2025 foram realizadas 12.297.072 visitas a imóveis e 1.684.674 recipientes foram tratados ou eliminados.

A SMS também realiza ações educativas e de mobilização social para orientar a população sobre as medidas para a prevenção de arboviroses urbanas, visando despertar a responsabilidade sanitária individual e coletiva. Quando necessário, a população pode fazer pedidos de vistoria ou denunciar possíveis focos do mosquito pela Central 1746.

Categoria:

  • 25 de março de 2026
    • Marcações: arboviroses combate à dengue dengue mosquito Aedes aegypti prevenção às arboviroses

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