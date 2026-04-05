Com recursos do Estado, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina de Criciúma inaugura obra da nova UTI pediátrica

Fotos: Victoria Lopes/Ascom SES

O Governo do Estado inaugurou neste sábado, 28, a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma. A obra recebeu investimento de R$ 5 milhões da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e faz parte do processo de qualificação da rede hospitalar em todas as regiões catarinenses.

Com a nova estrutura, foram modernizados 10 leitos de UTI pediátrica. A readequação do setor também contemplou áreas administrativas e assistenciais, como quarto médico, copa, sala de descanso, salas administrativa e de reuniões, vestiários masculino e feminino e espaço para a Central de Material e Esterilização (CME).

“É um ambiente muito mais adequado e moderno para atender nossas crianças e também para que profissionais de excelência possam exercer aqui a enfermagem e a medicina, permitindo que continuemos salvando vidas. É dessa forma que estamos trabalhando: investindo onde é necessário, com responsabilidade, planejamento e execução, para fortalecer a saúde como a população merece”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A reforma teve início em maio de 2025 e foi executada a partir de um projeto arquitetônico elaborado para regularizar e qualificar o espaço de assistência intensiva. O projeto seguiu as resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e recebeu aprovação da Vigilância Sanitária estadual.

Os recursos também foram destinados à aquisição de equipamentos de suporte à vida, incluindo monitores multiparamétricos, ventiladores pulmonares e uma central de monitorização de última geração. Além disso, foram adquiridos móveis hospitalares, incluindo camas, cadeiras e poltronas, com recursos provenientes do Termo de Cooperação Técnica para estágios acadêmicos firmado com instituições de ensino da região Sul de Santa Catarina. A contrapartida financeira desses convênios foi revertida ao Hmisc, permitindo qualificar ainda mais os ambientes assistenciais e administrativos.

“A UTI pediátrica foi planejada para proporcionar bem-estar, eficiência e segurança a pacientes e familiares. Com leitos e fluxos assistenciais organizados e equipamentos integrados a uma central de monitorização em tempo real, a unidade traz mais qualidade ao atendimento no SUS e pode ser considerada uma das melhores de Santa Catarina e do país”, diretor-geral do Hmisc, César Magalhães.

O Hmisc é uma unidade do Governo do Estado administrada pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas). Nos últimos anos, o hospital vem ampliando sua capacidade instalada, que passou de 39 para 125 leitos de alta complexidade, além da abertura de novos setores.

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Gabriela Ressel

Victória Lopes

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