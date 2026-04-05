Em ano histórico para o CBMSC, milhares de candidatos concorrem a vagas na corporação

Foto: Divulgação/CBMSC

Neste domingo, 29, milhares de candidatos vão realizar uma prova com o objetivo de ingressar no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). No turno da manhã, os candidatos a oficial enfrentam o exame para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). À tarde, é a vez dos candidatos a soldado, para o Curso de Formação de Praças (CFP). As provas serão realizadas em dez cidades do estado.

Este ano se consolida como uma expansão sem precedentes na história do CBMSC. Somados os concursos para carreira permanente, para o Serviço Militar Estadual Temporário (SEMET), Oficial de Saúde Temporário e Praças Temporários a corporação abriu, nos últimos meses, 770 vagas simultâneas — o maior volume de seleção já realizado em um único ciclo.

Para o Comandante-Geral do CBMSC, coronel Fabiano de Souza, este é o resultado de um trabalho contínuo na valorização da tropa e nos investimentos em segurança que o Governo do Estado vem realizando. “O Governo de Santa Catarina tem compreendido e acompanhado as nossas solicitações o que vem possibilitando não apenas o aumento do nosso efetivo, com essas novas incorporações, mas também a valorização daqueles que já fazem parte de nossa corporação, com o reajuste salarial, indenização de fardamento e etapa alimentação”, ressalta.

As provas deste domingo ocorrem de forma descentralizada nos municípios de Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages e São Miguel do Oeste. A descentralização é uma medida deliberada da corporação para facilitar o acesso de candidatos nas diversas regiões do estado.

O impacto é especialmente relevante no interior. Municípios do Meio-Oeste, do Planalto Serrano e do extremo Oeste catarinense — regiões com menor densidade urbana e maior vulnerabilidade a desastres naturais — estão entre os que mais irão se beneficiar com o aumento de efetivo.

Formas de ingresso em 2026

O CFP — Curso de Formação de Praças — oferece 100 vagas para carreira permanente de soldado. É o ingresso definitivo na corporação, com estabilidade e progressão funcional pelas graduações de cabo, sargento e subtenente. As provas acontecem no próximo domingo, 29. Após uma série de etapas, os candidatos são incorporados como Aluno-Soldado Bombeiro Militar do CBMSC, com uma formação de aproximadamente 9 meses.

O CFO — Curso de Formação de Oficiais — oferece 10 vagas para a carreira permanente de oficial. O oficial ingressa como cadete, conclui o curso de formação e é declarado aspirante a oficial. Exercem funções de comando, direção e chefia nas atividades de Bombeiro Militar, além das missões relacionadas.

O SEMET — Serviço Militar Estadual Temporário — é o caminho mais rápido para quem quer colocar a farda, a nova forma de ingresso, sancionada em 2025 pelo Governo do Estado prevê 630 vagas distribuídas em diferentes batalhões do estado. O processo seletivo simplificado seleciona soldados em contratos de 12 meses, renováveis por até 8 anos. As provas foram realizadas em 1º de março, e os aprovados devem iniciar o Curso Básico de Formação ainda no primeiro semestre, com duração de 4 meses.

Processo seletivo com inscrições em andamento

Praças Temporários – São oferecidas 21 vagas em áreas como Psicologia, Serviço Social, Engenharia Civil, Sistemas de Informação, Comunicação Visual, Comunicação Institucional, Química e Medicina Veterinária. O processo seletivo simplificado constitui-se, na primeira etapa, em análise curricular classificatória.

Oficial de Saúde Temporário – São oferecidas 9 vagas destinadas exclusivamente a profissionais com formação em Medicina. As vagas estão distribuídas entre os municípios de Blumenau, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joaçaba e Lages. O ingresso se dará na forma de Aluno-Oficial Temporário no Curso Básico de Formação, após a aprovação nas etapas de estágio e adaptação, passará a 2º Tenente Temporário.