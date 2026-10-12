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Emlur promove mais uma ação especial em alusão ao Mês da Mulher

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A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur) realizou, nesta sexta-feira (27), mais uma ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Desta vez, a iniciativa teve como foco a saúde mental das servidoras, com o apoio dos profissionais de psicologia do órgão.

A programação contou com momentos teóricos, dinâmicas práticas e rodas de conversa, proporcionando um espaço de escuta, acolhimento e troca de experiências. A proposta foi fortalecer o bem-estar emocional das participantes e reforçar a importância do cuidado contínuo com a saúde mental no ambiente de trabalho.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destacou a relevância de iniciativas como essa para a valorização das servidoras. “A gente entende que é extremamente importante esse tipo de abordagem junto as nossas servidoras. Mais do que uma ação pontual, a Emlur mantém, durante todo o ano, um setor à disposição de todos os colaboradores para que possam cuidar da saúde mental e permanecer bem, tanto no trabalho quanto na vida pessoal”, reforçou.

A chefe do Setor Psicossocial da Emlur, Adriana Guedes, explicou que as atividades fazem parte de um calendário permanente de ações. “Esses encontros acontecem todos os meses, sempre na última sexta-feira, com abordagens que envolvem teoria, prática e discussões. O nosso objetivo é que as mulheres se sintam acolhidas no dia a dia e saibam que podem contar com o apoio da Emlur”, ressalta.

A iniciativa integra uma série de ações desenvolvidas pela Autarquia ao longo do ano, reforçando o compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar dos seus colaboradores.

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