Enquete Paredão formado no BBB 26 revela quem sai Alberto, Jordana ou Boneco

Por MRNews
A noite desta semana no Big Brother Brasil 26 foi marcada por tensão, estratégia e decisões que podem mudar completamente o rumo do jogo. A formação de mais um Paredão colocou frente a frente participantes fortes — e reacendeu rivalidades que já vinham se desenhando dentro da casa.
Mas o que mais chamou atenção não foi apenas quem foi indicado… e sim como tudo aconteceu.
Indicação da líder já começou causando impacto
Com o poder nas mãos, a líder Ana Paula Renault não hesitou em fazer uma escolha direta. Sem rodeios, ela colocou Alberto no Paredão, justificando sua decisão com base em conflitos e falta de alinhamento no jogo.
A indicação já era esperada por alguns brothers, mas ainda assim gerou reações dentro da casa — principalmente entre aliados do indicado.
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Casa se divide e votação esquenta
Na sequência, a votação aberta trouxe ainda mais tensão. Com votos espalhados e alianças sendo testadas, quem acabou recebendo o maior número de votos foi Jordana, garantindo sua vaga direta na berlinda.
O clima ficou pesado, com trocas de olhares e comentários atravessados após a revelação dos votos.
Empate trava decisão e líder entra em ação novamente
Quando tudo parecia definido, um novo elemento trouxe ainda mais drama: empate.
Boneco e Juliano terminaram com a mesma quantidade de votos, deixando a decisão final novamente nas mãos da líder.
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Sem hesitar, Ana Paula tomou sua decisão.
E escolheu salvar Juliano, enviando Boneco direto para o Paredão.
A escolha não passou despercebida e já começa a gerar consequências dentro do jogo.
Enquete aponta disputa acirrada — mas tendência começa a surgir
Com o Paredão formado entre Alberto, Jordana e Boneco, o público rapidamente começou a se manifestar nas enquetes online. E o cenário, até o momento, mostra uma disputa extremamente equilibrada.
Principalmente entre Jordana e Boneco.
A diferença é mínima em diversas votações parciais, indicando que qualquer movimento pode mudar completamente o resultado final.
Ainda assim, há uma tendência começando a aparecer.
Mesmo com a disputa acirrada, Jordana surge como a participante com maior risco de eliminação neste momento. O comportamento recente dentro da casa e alguns atritos podem estar pesando na decisão do público.
Clima promete esquentar ainda mais
Dentro da casa, os participantes já sentem o impacto da formação do Paredão. Conversas estratégicas aumentaram, alianças estão sendo reforçadas e o medo da eliminação começa a mexer com o emocional dos emparedados.
Se a disputa já está intensa fora da casa, dentro dela o clima é de pura pressão.
E, como já ficou claro nesta edição do Big Brother Brasil 26, qualquer detalhe pode ser decisivo.