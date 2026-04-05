Enquete Paredão formado no BBB 26 revela quem sai Alberto, Jordana ou Boneco

Por MRNews



A noite desta semana no Big Brother Brasil 26 foi marcada por tensão, estratégia e decisões que podem mudar completamente o rumo do jogo. A formação de mais um Paredão colocou frente a frente participantes fortes — e reacendeu rivalidades que já vinham se desenhando dentro da casa.

Mas o que mais chamou atenção não foi apenas quem foi indicado… e sim como tudo aconteceu.

Indicação da líder já começou causando impacto

Com o poder nas mãos, a líder Ana Paula Renault não hesitou em fazer uma escolha direta. Sem rodeios, ela colocou Alberto no Paredão, justificando sua decisão com base em conflitos e falta de alinhamento no jogo.

A indicação já era esperada por alguns brothers, mas ainda assim gerou reações dentro da casa — principalmente entre aliados do indicado.

Globo cede após pressão nos bastidores e aceita exigência para ter dois gigantes em nova novela

BBB 26, vitória do Anjo muda tudo e deixa Ana Paula à beira de um colapso

Casa se divide e votação esquenta

Na sequência, a votação aberta trouxe ainda mais tensão. Com votos espalhados e alianças sendo testadas, quem acabou recebendo o maior número de votos foi Jordana, garantindo sua vaga direta na berlinda.

O clima ficou pesado, com trocas de olhares e comentários atravessados após a revelação dos votos.

Empate trava decisão e líder entra em ação novamente

Quando tudo parecia definido, um novo elemento trouxe ainda mais drama: empate.

Boneco e Juliano terminaram com a mesma quantidade de votos, deixando a decisão final novamente nas mãos da líder.

BBB26; Leo Dias aponta motivo que pode impedir vitória de Ana Paula Renault no reality

Ana Maria Braga provoca Jonas ao vivo no Mais Você e Louro Mané entra em cena

Sem hesitar, Ana Paula tomou sua decisão.

E escolheu salvar Juliano, enviando Boneco direto para o Paredão.

A escolha não passou despercebida e já começa a gerar consequências dentro do jogo.

Enquete aponta disputa acirrada — mas tendência começa a surgir

Com o Paredão formado entre Alberto, Jordana e Boneco, o público rapidamente começou a se manifestar nas enquetes online. E o cenário, até o momento, mostra uma disputa extremamente equilibrada.

Principalmente entre Jordana e Boneco.

A diferença é mínima em diversas votações parciais, indicando que qualquer movimento pode mudar completamente o resultado final.

Ainda assim, há uma tendência começando a aparecer.

Mesmo com a disputa acirrada, Jordana surge como a participante com maior risco de eliminação neste momento. O comportamento recente dentro da casa e alguns atritos podem estar pesando na decisão do público.

Clima promete esquentar ainda mais

Dentro da casa, os participantes já sentem o impacto da formação do Paredão. Conversas estratégicas aumentaram, alianças estão sendo reforçadas e o medo da eliminação começa a mexer com o emocional dos emparedados.

Se a disputa já está intensa fora da casa, dentro dela o clima é de pura pressão.

E, como já ficou claro nesta edição do Big Brother Brasil 26, qualquer detalhe pode ser decisivo.