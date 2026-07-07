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Exposição ‘Por Elas’ fortalece enfrentamento à violência contra mulheres em João Pessoa

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Uma iniciativa de conscientização e acolhimento tem ganhado destaque em João Pessoa ao abordar um dos tipos mais silenciosos e recorrentes de violência contra a mulher – a violência psicológica. É a exposição ‘Por Elas’, promovida pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), que vem mobilizando a população e ampliando o acesso das vítimas aos serviços de proteção.

De acordo com a secretária executiva das Mulheres, Juliana Dantas, a ação tem como principal objetivo dar visibilidade à violência psicológica, muitas vezes invisibilizada, mas extremamente prejudicial à saúde emocional e à autonomia das mulheres. A exposição conta com uma equipe da SPPM presente, oferecendo orientação, esclarecimento de dúvidas e acolhimento.

A iniciativa teve início no dia 9 de março, no Manaíra Shopping, e segue agora no Mangabeira Shopping, onde permanece até o final do mês. Nesse período, a atuação direta da equipe já apresenta resultados concretos. Até o momento, 12 mulheres foram encaminhadas ao Centro de Referência da Mulher.

Segundo Julian Dantas, muitas dessas mulheres estavam apenas circulando pelos shoppings quando se reconheceram como vítimas de violência doméstica e familiar ao entrar em contato com o conteúdo da exposição. A partir desse reconhecimento, elas foram orientadas e já acionaram os serviços especializados.

O Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra oferece acompanhamento psicológico, jurídico e de assistência social, garantindo suporte integral para que essas mulheres possam romper o ciclo de violência. “Estamos colocando todas as ferramentas da Secretaria das Mulheres do Município à disposição dessas mulheres, para que elas tenham condições de reconstruir suas vidas com segurança e dignidade”, destacou a secretária.

A exposição ‘Por Elas’ reforça a importância de ações educativas e de proximidade com a população, levando informação e acolhimento a espaços de grande circulação. A iniciativa demonstra que, ao ampliar o acesso e o diálogo, é possível transformar realidades e encorajar mulheres a buscarem ajuda.

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