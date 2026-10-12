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Guaratinguetá avança e passa a ter 100% de coleta seletiva na área urbana – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A partir desta segunda-feira, 30 de março, Guaratinguetá passa a contar com a coleta seletiva em toda a área urbana do município. A iniciativa representa um importante avanço nas ações de sustentabilidade, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a destinação correta dos resíduos.

O serviço é realizado pela SAEG e conta com o apoio da Prefeitura e da Cooperativa Amigos do Lixo, fortalecendo o trabalho conjunto em prol de uma cidade mais limpa e consciente.

Para que o sistema funcione de forma eficiente, a participação da população é fundamental. A orientação é separar os resíduos em duas categorias:

✔ Lixo úmido: resíduos orgânicos e rejeitos comuns
✔ Lixo seco: materiais recicláveis, como papel limpo, papelão, plástico, vidro, alumínio e outros metais
Com a coleta seletiva, os materiais recicláveis deixam de ser descartados no lixo comum, ganham um novo destino e ajudam a reduzir os impactos ambientais.
Separar o lixo em casa é um gesto simples, mas que faz toda a diferença para o futuro da nossa cidade. 💙🌍

Para saber qual o dia seu bairro será consultado acesse: https://www.saeg.net.br/coleta-de-residuos/

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