Guaratinguetá avança e passa a ter 100% de coleta seletiva na área urbana – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A partir desta segunda-feira, 30 de março, Guaratinguetá passa a contar com a coleta seletiva em toda a área urbana do município. A iniciativa representa um importante avanço nas ações de sustentabilidade, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a destinação correta dos resíduos.

O serviço é realizado pela SAEG e conta com o apoio da Prefeitura e da Cooperativa Amigos do Lixo, fortalecendo o trabalho conjunto em prol de uma cidade mais limpa e consciente.

Para que o sistema funcione de forma eficiente, a participação da população é fundamental. A orientação é separar os resíduos em duas categorias:

✔ Lixo úmido: resíduos orgânicos e rejeitos comuns

✔ Lixo seco: materiais recicláveis, como papel limpo, papelão, plástico, vidro, alumínio e outros metais

Com a coleta seletiva, os materiais recicláveis deixam de ser descartados no lixo comum, ganham um novo destino e ajudam a reduzir os impactos ambientais.

Separar o lixo em casa é um gesto simples, mas que faz toda a diferença para o futuro da nossa cidade. 💙🌍

Para saber qual o dia seu bairro será consultado acesse: https://www.saeg.net.br/coleta-de-residuos/