Homem que torturava e mantinha a ex-companheira grávida em cárcere privado é preso



Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu um autônomo, 29 anos, acusado de manter a ex-companheira, 23 anos, que estava grávida de cinco meses, presa em cárcere privado e submetê-la a intensas agressões físicas e psicológicas. A prisão ocorreu nesta sexta-feira, 27, no bairro Jockey Club.

De acordo com o delegado adjunto da unidade, Rhaynner Veras, a vítima permaneceu sob domínio do agressor, sendo submetida a uma sequência contínua de violências.

“Representamos pela prisão no dia 24 de novembro de 2025, um dia após a vítima conseguir sair da situação de violência. Assim que tomamos conhecimento dos fatos, iniciamos imediatamente as diligências. A grávida relatou que o homem a manteve em cárcere por aproximadamente cinco dias, sendo submetida a agressões reiteradas, com uso de força física, objetos contundentes e ameaças constantes”, explicou o delegado.

Conforma as investigações, as agressões tiveram início no dia 19 de novembro de 2025, quando o suspeito passou a acusar a vítima de traição. Então, a partir desse momento, ele passou a agredi-la com socos, chutes e objetos, além de sofrer ameaças de morte e tentativas de estrangulamento.

Durante o período em que esteve em cárcere privado, o agressor utilizou pedaços de madeira e chegou a empregar um machado durante as agressões, além de tentar enforcá-la com corda e praticar esganadura.

Situação da grávida

O laudo de exame de corpo de delito confirmou a gravidade das agressões, apontando múltiplas lesões por todo o corpo da vítima, incluindo face, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores e região glútea. As lesões apresentavam diferentes estágios de evolução, compatíveis com agressões repetidas ao longo de vários dias.

O exame pericial também identificou, segundo o delegado, infiltrações hemorrágicas profundas, sinais de defesa e indicativos do emprego de meio cruel, reforçando a dinâmica de violência contínua sofrida pela vítima durante o período em que esteve em poder do agressor. A mulher ficou aproximadamente um mês internada no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, tratando das lesões causadas pela violência do investigado.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão do investigado. Com as diligências, o localizaram e o prenderam nesta sexta-feira, em Boa Vista. Posteriormente, conduziram o suspeito à unidade policial para formalizar a prisão. Ele será apresentado neste sábado, dia 28, em audiência de custódia. Então, deverá responder por crimes como sequestro e cárcere privado, tortura, estupro e tentativa de aborto.

“Desde a decretação da prisão, nossas equipes vinham realizando diligências contínuas para localizar o investigado, que se mantinha em ocultação. Trata-se de um crime de extrema gravidade, marcado por violência brutal, cruel e reiterada contra uma mulher grávida. Assim, torna a conduta ainda mais reprovável. A Polícia Civil atuou com firmeza e persistência até efetivar a prisão, garantindo a responsabilização do autor e a proteção da vítima”, destacou o delegado.

Fonte: Da Redação

