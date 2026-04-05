IFSP avança na implementação do Programa TEI e reforça ações pioneiras de enfrentamento à violência escolar – IFSP

Campus Matão recebeu atividades do programa entre os dias 25 e 27

O Campus Matão do IFSP realizou, entre os dias 25 e 27 de março, atividades voltadas à implementação do Programa TEI (Tutoría Entre Iguales), iniciativa internacional que busca promover ambientes escolares mais seguros, colaborativos e livres de violência.

A ação integra uma estratégia institucional mais ampla do IFSP, já apresentada em matéria publicada no portal institucional, que destacou a chegada da metodologia ao Brasil em parceria com pesquisadores estrangeiros. Desenvolvido na Espanha e adotado em diversos países, o programa tem como foco a prevenção do bullying e o fortalecimento das relações interpessoais no ambiente escolar.

Ao trazer o TEI para o contexto brasileiro, o IFSP se posiciona de forma pioneira no enfrentamento da violência escolar, tema que tem se intensificado em instituições de ensino de todo o país. As ações estão sendo implementadas simultaneamente nos campi Matão e Bragança Paulista, primeiras unidades do IFSP — e do Brasil — a adotarem a metodologia.

Durante as atividades no Campus Matão, docentes, técnicos administrativos e estudantes participaram de formações e discussões sobre os fundamentos do programa e suas possibilidades de aplicação no cotidiano escolar. A proposta central é a construção de uma cultura institucional baseada na empatia, no respeito e na corresponsabilidade.

Para o diretor-geral do campus, Júnior Mariotti, a iniciativa representa um avanço significativo. “Trata-se de uma metodologia que dialoga diretamente com um desafio importante que enfrentamos, que é o fortalecimento das relações entre as pessoas, especialmente com os estudantes. Acreditamos que o programa pode contribuir para a melhoria do bem-estar social e emocional, além de impactar positivamente o desempenho acadêmico.”

O diretor de Ensino, Igor Oliveira, também destaca o potencial do programa no enfrentamento da violência escolar. “Pela formação que tivemos nesses três dias, ficou evidente que o TEI será fundamental para avançarmos na construção de um ambiente escolar livre da violência. A sensibilização dos estudantes pode gerar mudanças imediatas de comportamento.” Segundo ele, a tutoria entre estudantes, um dos pilares da metodologia, contribui para fortalecer vínculos e ampliar o sentimento de segurança no ambiente acadêmico.

A percepção dos participantes reforça o potencial transformador da iniciativa. Para a professora Andreia Cecílio, o programa amplia o debate sobre situações ainda pouco discutidas no cotidiano escolar. “É uma oportunidade de desenvolver ações concretas que melhorem o dia a dia dos estudantes, especialmente daqueles em situação de maior vulnerabilidade.”

Com o avanço das ações, o Campus Matão se consolida como protagonista na implementação de uma política educacional inovadora, alinhada às diretrizes institucionais de promoção da convivência, do respeito e da qualidade da formação dos estudantes.