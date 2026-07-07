NOTÍCIAS

IFSP lança editais de apoio a equipes de competição – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em IFSP lança editais de apoio a equipes de competição – IFSP

Iniciativa vai apoiar equipes de robótica, baja, aerodesign e outras competições acadêmicas 

O IFSP lançou dois editais voltados ao fortalecimento de equipes que representam a instituição em competições acadêmicas, científicas e tecnológicas. A ação é realizada por meio das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP), Extensão e Cultura (PRX), Ensino e Políticas Estudantis (PRE) e da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Inova). 

Ao todo, os Editais nº 50/2026 e nº 51/2026 destinam R$ 266 mil para apoiar a estruturação, preparação e participação das equipes em competições de âmbito estadual, nacional e internacional. 

O Edital nº 51/2026 é exclusivo para equipes que atuam em competições de robótica, com recursos no valor de R$ 46 mil. Já o Edital nº 50/2026 contempla outras modalidades, como aerodesign, baja, além de competições acadêmicas e olimpíadas do conhecimento, com aporte de R$ 220 mil. 

Os recursos poderão ser utilizados para custeio, aquisição de bens de capital ou contratação de serviços de pessoa jurídica, conforme previsto nos editais. As equipes contempladas também poderão pleitear auxílio para participação no Edital PIPDE Competições. 

As propostas devem ser submetidas por servidores efetivos do quadro permanente do IFSP, com experiência na orientação de equipes de competição científica e tecnológica. A submissão deve ser feita pelo SUAP, no caminho: 
SUAP » Pesquisa » Projetos » Submeter Projetos. 

É obrigatória a anexação dos documentos exigidos nos editais (Anexos I, II e III), em formato PDF, devidamente assinados. 

Mais informações estão disponíveis nas páginas dos editais: 

Edital PRP nº 50/2026 – Edital de seleção e apoio às equipes de competição. 

Edital PRP nº 51/2026 – Edital de seleção e apoio às equipes de competição de robótica. 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Minas aposta na melhoria da infraestrutura de aeroportos e amplia voos regionais e internacionais

Posted on Author boavistaagora.com.br

Relacionadas Minas Gerais já investiu mais de R$ 16 milhões de 2019 até agora na melhoria da infraestrutura de aeródromos e aeroportos no estado, com a realização de obras em pistas de pousos e decolagens, sinalização e cercamentos dessas estruturas, segundo dados da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra). Os aportes têm facilitado o […]
NOTÍCIAS

SONORA – Produção de soja na Serra Catarinense deve crescer 28% este ano

Posted on Author boavistaagora.com.br

A produção de soja em Santa Catarina deve colher 3,1 milhões de toneladas e crescer cerca de 12% neste ano, na comparação com 2024, de acordo com a Epagri. A colheita da safra começou na primeira quinzena de março e deve seguir pelos próximos dois meses. A Serra Catarinense tem a expectativa de maior crescimento […]
NOTÍCIAS

Parque Arruda Câmara tem programação especial para pessoas com deficiência e familiares

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) abriu os portões neste dia 18 de maio para mais uma edição do ‘Sábado Inclusivo’, com uma programação especial voltada às pessoas com deficiência (PCD), seus familiares e amigos. O encontro, com entrada gratuita para o público alvo, garantiu inclusão, diversão e aprendizado sobre o meio ambiente. O educador […]