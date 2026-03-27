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Prefeitura de Bonito e Corpo de Bombeiros realizam treinamentos de emergência para equipes do turismo – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, realizou no dia 26 de março de 2026 uma série de treinamentos voltados à segurança em atrativos turísticos públicos do município. As atividades aconteceram em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, além do apoio de consultores da empresa In Plantar.

Pela manhã, os colaboradores do Balneário Municipal participaram de treinamentos de primeiros socorros e atendimento a emergências. A programação incluiu atividades teóricas e simulações práticas, com um exercício de resgate realizado em conjunto com os bombeiros, reproduzindo uma situação próxima da realidade.

À tarde, a capacitação foi direcionada às equipes da Gruta do Lago Azul, que passaram pela renovação do certificado de brigadistas. A formação atende às exigências da Norma Regulamentadora nº 23 (NR-23) e às normas do Corpo de Bombeiros, sendo necessária para a emissão e renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Segundo o prefeito Josmail Rodrigues, a preparação das equipes é uma medida essencial para o atendimento em situações de risco. “Estamos falando de vidas. Ter colaboradores preparados para agir em situações de emergência é essencial para manter Bonito como referência em turismo seguro e responsável”, afirmou.

A vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Ferreira Salvadori, destacou a importância da qualificação para o atendimento ao público. “Nossos colaboradores precisam estar aptos para atuar com segurança e eficiência, garantindo um atendimento adequado aos visitantes”, disse.

As atividades fazem parte do Sistema de Gestão de Segurança (SGS) e dos Planos de Atendimento a Emergências (PAE), além do processo de implantação de um modelo de gestão voltado às atividades turísticas. A iniciativa segue diretrizes da norma internacional ISO 21101, que trata da gestão de riscos em turismo de aventura, e atende a requisitos técnicos para certificações como a ABNT.

A capacitação de equipes e a adoção de protocolos operacionais são medidas que integram a organização dos atrativos turísticos e o atendimento a visitantes, especialmente em locais com grande circulação de público.

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