Prefeitura de Sorocaba entrega cerca de 100 colchões a moradores do Jardim Itapemirim e Jardim Marli – Agência de Notícias

Fotos: Marcel Herrera/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e da Secretaria da Cidadania (Secid), entregou, na manhã deste sábado (28), cerca de 100 colchões novos a moradores do Jardim Itapemirim e Jardim Marli, que sofreram com as fortes chuvas que atingiram a cidade no dia 7 de março.

A entrega dos donativos a essas famílias dá continuidade ao auxílio que o Município já vem dando, desde então, aos moradores atingidos pelas chuvas. Os 100 colchões foram doados pelo projeto “Auxílio Humanitário, da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estaca Trujillo. Além da doação, cerca de 20 missionários voluntários do projeto “Mãos que Ajudam”, da mesma igreja, estiveram neste sábado nas comunidades para ajudar na entrega, ao lado de servidores do FSS e da Secid.

Para a logística, a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Helena, entrou em contato, nesta semana, com as 38 famílias da comunidade que foram atingidas pela enchente.

Uma das moradoras que recebeu quatro colchões foi a jovem Daniele Ferreira de Mendonça. Ela mora há 20 anos no Jardim Itapemirim e essa foi a primeira vez que a casa dela sofreu com a enchente. Desempregada, ela mora com seus quatro filhos no imóvel, sendo que a menor tem apenas dois meses de vida. “Foi um desespero quando vi a água entrando no portão de casa. Perdi colchões, geladeira, máquina de lavar e guarda-roupa. A água chegou acima do meu joelho”, contou.

Daniele é atendida pelo Cras Vila Helena e estava feliz com a doação. “Vai ajudar bastante”, comentou. Ela recebe benefício do Bolsa Família, no valor de R$ 800.

Outra munícipe que retirou quatro colchões foi a autônoma, Juliana de Freitas Rocha. “Eu perdi tudo nessa chuva e fui morar com meus seis filhos, provisoriamente, na casa do meu ex-marido, na Vila Helena. Não deu tempo de pegar nada, só as crianças”, relembrou.

Ela também é atendida pelo Cras Vila Helena e recebe Bolsa Família no valor de R$ 1.200. “Essa ajuda veio em boa hora”, finalizou.