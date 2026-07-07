Campeonato de Futmesa das Favelas define campeões da 3ª edição em João Pessoa

Neste sábado (28) aconteceu a grande final da 3ª edição do Campeonato de Futmesa das Favelas e já são conhecidas as duplas campeãs da competição, que reuniu atletas de diversas comunidades de João Pessoa.

A decisão aconteceu no ginásio da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), no bairro Pedro Gondim, com disputas marcadas por alto nível técnico e integração entre os participantes.

Sagraram-se campeãs as seguintes duplas:

Sub-15 Masculino: Ryan e Luiz – Colinas do Sul

Sub-17: Luanderson e Kainã – São José

Sub-20: Diego e Adilson – Rangel

Feminino: Alexia e Marina – Valentina

A competição foi organizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA).

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa, Joãozinho Neto, ressaltou o impacto social da iniciativa. “É uma modalidade que tem trazido benefícios diretos para as comunidades. E reforço que, no incentivo à CUFA, estaremos sempre de portas abertas para apoiar ações como essa”, destacou.

A final reuniu as duplas classificadas nas etapas realizadas nos polos Colinas do Sul II, Valentina, Novo São José e Rangel, consolidando o campeonato como um espaço de integração, competitividade saudável e valorização do esporte nas periferias.

Além do caráter competitivo, o campeonato também tem promovido inclusão e oportunidades. Nesta edição, muitos jovens tiveram o primeiro contato com uma mesa profissional durante a própria competição, reforçando a importância de políticas públicas voltadas ao esporte nas comunidades.

Emerson Silva, presidente da CUFA na Paraíba, destacou a parceria com a Prefeitura de João Pessoa e avalia que levar o futmesa para dentro das periferias significa oferecer mais dignidade e oportunidades para jovens. “O futmesa é uma modalidade que cresce cada vez mais nesses territórios e que é feito um trabalho em estruturar a prática que já acontece nas comunidades, transformando-a em competição organizada, permitindo que os participantes se reconheçam como atletas”, detalhou.

Com mais de 120 duplas participantes ao longo do circuito, o Campeonato de Futmesa das Favelas se consolida como uma importante ferramenta de inclusão social, revelação de talentos e valorização do esporte nas comunidades da Capital. Além da disputa pelo título, os atletas foram premiados com troféus, medalhas, kits e conjuntos esportivos.