Por MRNews



Sala VIP do Itaú em Guarulhos atrasa — mas promete experiência inédita e dois andares

Se você está acompanhando a construção da primeira sala VIP própria do Itaú Unibanco no GRU Airport e achando que está demorando… você não está sozinho.

A obra realmente atrasou.

E mais do que isso: o projeto passou por diversas mudanças ao longo dos últimos meses, o que explica o ritmo mais lento do que o esperado inicialmente.

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Atrasos e mudanças no projeto

Nos bastidores, a informação é clara: o Itaú decidiu não ter pressa para entregar algo “comum”.

O banco revisou o projeto mais de uma vez, ajustando conceito, estrutura e até a proposta de experiência dentro da sala VIP. Isso acabou impactando diretamente o cronograma.

Ainda assim, a expectativa atual é positiva:

A inauguração deve acontecer ainda no segundo trimestre (Q2), colocando finalmente o Itaú no seleto grupo de bancos com lounge próprio em Guarulhos.

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Um detalhe chama atenção: dois andares

Uma das novidades mais interessantes do projeto é o tamanho e a estrutura do espaço.

Diferente de lounges tradicionais, a sala VIP do Itaú terá dois andares.

Para quem conheceu a antiga sala da American Express em Guarulhos, a comparação é inevitável: o espaço anterior tinha apenas um nível.

Agora, o Itaú quer elevar o padrão.

O local contará com pé direito alto, permitindo a criação de ambientes distintos em dois níveis — algo raro no Brasil e que pode trazer uma experiência mais fluida, menos lotada e mais exclusiva.

Concorrência direta: Nubank no radar

Nos bastidores, há um ponto que ajuda a explicar toda essa reformulação:

O Itaú não quer entregar uma sala inferior à do Nubank.

O “roxinho” entrou forte no jogo de experiências premium e, ao que tudo indica, está pressionando os grandes bancos tradicionais a elevarem seu nível.

O resultado disso é um projeto mais ambicioso.

Experiências devem ser o diferencial

Além do espaço físico, informações preliminares indicam que o Itaú pretende apostar em experiências dentro da sala VIP.

Ainda não há confirmação oficial de todos os detalhes, mas a ideia é ir além do básico:

Gastronomia diferenciada

Ambientes exclusivos

Possíveis ativações para clientes de alta renda

Serviços personalizados

Ou seja, não será apenas um lugar para esperar o voo — mas sim parte da jornada premium.

Quem terá acesso?

Até o momento, os cartões confirmados com acesso à sala VIP são:

Itaú Personnalité The One Mastercard Black

Itaú Private The One Mastercard Black

Itaú Mastercard World Legend

Itaú Private Privilege Visa Infinite

A lista reforça o posicionamento da sala: foco total no público de altíssima renda.

Vale a espera?

Pelo que se desenha, sim.

Apesar dos atrasos, o Itaú parece disposto a entregar algo à altura do mercado global — e não apenas mais uma sala VIP padrão.

No fim das contas, a demora pode ter um motivo simples:

O banco percebeu que, nesse jogo, não dá mais para ser “bom”.

Tem que ser melhor que a concorrência.