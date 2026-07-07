Por MRNews
Sala VIP do Itaú em Guarulhos atrasa — mas promete experiência inédita e dois andares
Se você está acompanhando a construção da primeira sala VIP própria do Itaú Unibanco no GRU Airport e achando que está demorando… você não está sozinho.
A obra realmente atrasou.
E mais do que isso: o projeto passou por diversas mudanças ao longo dos últimos meses, o que explica o ritmo mais lento do que o esperado inicialmente.
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Atrasos e mudanças no projeto
Nos bastidores, a informação é clara: o Itaú decidiu não ter pressa para entregar algo “comum”.
O banco revisou o projeto mais de uma vez, ajustando conceito, estrutura e até a proposta de experiência dentro da sala VIP. Isso acabou impactando diretamente o cronograma.
Ainda assim, a expectativa atual é positiva:
A inauguração deve acontecer ainda no segundo trimestre (Q2), colocando finalmente o Itaú no seleto grupo de bancos com lounge próprio em Guarulhos.
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Um detalhe chama atenção: dois andares
Uma das novidades mais interessantes do projeto é o tamanho e a estrutura do espaço.
Diferente de lounges tradicionais, a sala VIP do Itaú terá dois andares.
Para quem conheceu a antiga sala da American Express em Guarulhos, a comparação é inevitável: o espaço anterior tinha apenas um nível.
Agora, o Itaú quer elevar o padrão.
O local contará com pé direito alto, permitindo a criação de ambientes distintos em dois níveis — algo raro no Brasil e que pode trazer uma experiência mais fluida, menos lotada e mais exclusiva.
Concorrência direta: Nubank no radar
Nos bastidores, há um ponto que ajuda a explicar toda essa reformulação:
O Itaú não quer entregar uma sala inferior à do Nubank.
O “roxinho” entrou forte no jogo de experiências premium e, ao que tudo indica, está pressionando os grandes bancos tradicionais a elevarem seu nível.
O resultado disso é um projeto mais ambicioso.
Experiências devem ser o diferencial
Além do espaço físico, informações preliminares indicam que o Itaú pretende apostar em experiências dentro da sala VIP.
Ainda não há confirmação oficial de todos os detalhes, mas a ideia é ir além do básico:
- Gastronomia diferenciada
- Ambientes exclusivos
- Possíveis ativações para clientes de alta renda
- Serviços personalizados
Ou seja, não será apenas um lugar para esperar o voo — mas sim parte da jornada premium.
Quem terá acesso?
Até o momento, os cartões confirmados com acesso à sala VIP são:
- Itaú Personnalité The One Mastercard Black
- Itaú Private The One Mastercard Black
- Itaú Mastercard World Legend
- Itaú Private Privilege Visa Infinite
A lista reforça o posicionamento da sala: foco total no público de altíssima renda.
Vale a espera?
Pelo que se desenha, sim.
Apesar dos atrasos, o Itaú parece disposto a entregar algo à altura do mercado global — e não apenas mais uma sala VIP padrão.
No fim das contas, a demora pode ter um motivo simples:
O banco percebeu que, nesse jogo, não dá mais para ser “bom”.
Tem que ser melhor que a concorrência.