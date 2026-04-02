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Agência Minas Gerais | Nota à imprensa

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O governador Mateus Simões agradece a eficiente atuação de Marcelo Aro no Governo de Minas. 

Em 2023, à frente da Secretaria de Estado de Casa Civil, realizou entregas importantes como a implementação do Programa Mineiro de Acessibilidade, Inclusão e Saúde (Promais). Em 2025, assumiu o compromisso de fortalecer as relações entre o Poder Executivo, Legislativo e outras instituições. Além de reforçar a integração entre as várias áreas do Governo de Minas. A exoneração de Marcelo Aro foi publicada nesta quinta-feira a pedido. 

Como secretário de governo desde fevereiro de 2025, Aro também teve participação fundamental nas articulações para adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) e no fortalecimento das políticas públicas voltadas para pessoas com doenças raras. 

 “Marcelo Aro tem uma trajetória de sucesso na vida pública e sua experiência contribuiu para avanços. Além disso, a sua habilidade de diálogo nos permitiu não somente ampliar o debate com a Assembleia Legislativa, mas aproximou o Governo dos municípios, o que contribuiu para que pudésemos atuar de maneira mais efetiva para atender as reais necessidades dos mineiros”, destacou o governador Mateus Simões. 

O novo secretário de Governo será Castellar Modesto Guimarães Neto, que já vem atuando como consultor na articulação política, assessoramento e suporte técnico na Segov, desde fevereiro de 2025. Castellar é ex-senador da República por Minas Gerais, foi Secretário de Governo de Belo Horizonte e tem formação em Direito, com especialização em Direito Penal e Política Criminal.

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