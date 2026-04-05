GCM detém dois rapazes em flagrante de tráfico de drogas no Jardim Jatobá – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve dois rapazes de 19 anos de idade, por tráfico de entorpecentes na tarde de quarta-feira (1º), em área verde no Jardim Jatobá, Zona Norte de Sorocaba. Com a dupla, cerca de mil porções de drogas foram apreendidas.

A equipe da Corporação fazia patrulhamento preventivo e se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, às 16h. Estavam em área junto à quadra poliesportiva na Rua João Cocorulo Júnior, nas proximidades da escola municipal do bairro.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, sendo abordados pela guarnição. Com um deles havia porções de cocaína, crack e maconha, além de R$ 277 em dinheiro. Com o segundo, que portava uma sacola, foram encontradas também porções das mesmas substâncias entorpecentes e R$ 85,60.

No total, na mochila e na sacola com a dupla, havia cerca de mil porções de drogas. Ambos admitiram que realizavam tráfico no local e foram conduzidos ao Plantão da Polícia Civil. Os dois acabaram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e permaneceram presos, à disposição da Justiça. As drogas foram apreendidas, para serem contabilizadas e passarem por perícia criminal.