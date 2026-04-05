Praça ‘Vereadora Tuti Lopes’ é inaugurada no João de Barro



Foto: Rebeca Lima/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista inaugurou a primeira praça do bairro João de Barro nesta quarta-feira, 1º. O novo espaço recebeu o nome da vereadora Tuti Lopes, que morreu no ano passado. O ambiente conta com quadras poliesportivas, lanchonetes, banheiro, academia aberta, estacionamento, entre outros.

“Agora os moradores do João de Barro contam com uma praça perto de suas casas. Um equipamento como esse é tão importante quanto uma escola e uma unidade básica de saúde. Uma praça garante o direito das crianças para que, de fato, possam conviver com suas famílias e ter momentos de lazer”, destacou o prefeito Arthur Henrique.

Mais avanços no João de Barro

Além da inauguração da nova praça, o prefeito também anunciou melhorias para a região, como a construção de ciclovia, interligando, assim, o João de Barro ao bairro Cidade Satélite. Além disso, a região deve receber duas escolas municipais, sendo uma para ensino integral, a primeira da zona urbana, e outra na modalidade educação infantil e creche.

Andressa de Oliveira mora na região há cinco anos e, por isso, foi conferir a nova praça acompanhada do marido e do filho.

“Estou muito feliz e emocionada com a entrega da primeira praça do meu bairro, pois é um local que vou poder trazer o meu filho para brincar com tranquilidade”, contou.

Fonte de renda perto de casa

A Praça Vereadora Tuti Lopes tem ainda o papel de fomentar a economia na região. Lanchonetes, localizadas no equipamento, abriram as portas para comercializar pasteis, pizza, carne de sol, assim como refrigerantes, sucos, sorvetes e paçoca para a população.

Letícia Oliveira mora no João de Barro há quatro anos. Ela é garçonete em um dos quiosques da praça. O novo emprego garante além de renda, comodidade.

“É muito gratificante trabalhar perto de casa e na primeira praça do meu bairro. Estou feliz que a prefeitura deu essa oportunidade para os moradores de poder abrir suas próprias lanchonetes e fazer uma renda. A praça ficou linda, com uma boa estrutura. Todo o local está bem iluminado e agora é só aproveitar as oportunidades”, destacou.

Homenagem à vereadora

Maria Inês Maturano Lopes, conhecida como Tuti Lopes, nasceu em Boa Vista em 13 de janeiro de 1984. Filha do ex-deputado federal Édio Lopes e de Marli Aparecida Maturano. Mãe de Antônio Vieira Lopes Bisneto.

Ela foi eleita vereadora pela primeira vez em 2020 e reeleita em 2024 para o segundo mandato na Câmara Municipal de Boa Vista. Tuti faleceu em 15 de outubro de 2025, em decorrência de um câncer de ovário.

A solenidade foi marcada por momentos de forte emoção. Conforme o pai da homenageada, Édio Lopes, ver o nome da filha eternizado na praça é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela filha.

“A dor é enorme e interminável pela perda da nossa filha querida. Mas de outro lado, nos conforta também saber que a sociedade, através do prefeito Arthur, reconhece o papel que a vereadora Tuti desempenhou na cidade. Essa homenagem retrata bem o espírito da minha filha quando viva. Alegre, festiva e participativa, tudo isso é ingrediente de uma praça”, frisou.

O prefeito Arthur Henrique destacou que a escolha do nome da praça é uma forma de homenagear o legado deixado pela vereadora.

“É um espaço de convivência, onde as famílias vão poder fortalecer seus vínculos, desenvolver as suas crianças, tudo que a Tuti pregou durante toda a vida dela na política. Uma vereadora que focava na educação, tinha um apreço muito grande pela defesa dos direitos da criança, das mulheres, e é isso que uma praça promove. Tuti Lopes agora fica eternizada na cidade de Boa Vista, num equipamento que tem tudo a ver com a carreira dela”, disse.

Fonte: Da Redação

