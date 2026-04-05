Por MRNews



BBB26: após sangramento e choro, Milena enfrenta novo problema de saúde e busca atendimento médico

A participante Big Brother Brasil 26 voltou a preocupar colegas e o público nesta quinta-feira (2). Após já ter enfrentado episódios delicados dentro da casa, Milena precisou novamente de atendimento médico, desta vez por conta de um problema inesperado relacionado à saúde bucal.

Episódio inusitado chamou atenção

Dias antes, Milena havia comentado com Ana Paula Renault sobre um incômodo em um dos dentes. A situação ganhou contornos inusitados quando a sister revelou o que havia acontecido.

Segundo ela, o problema surgiu enquanto comia: ao mastigar, acreditou estar comendo um amendoim, mas na verdade era um pedaço do próprio dente. “Eu estava mastigando o dente pensando que era amendoim… eu engoli um pedaço do dente”, contou.

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O relato causou surpresa dentro da casa e também entre os fãs do programa.

Atendimento médico e alívio

Preocupada com a dor e com a possibilidade de algo mais sério, Milena solicitou atendimento médico no confessionário do Big Brother Brasil 26. Após ser avaliada, ela retornou à casa bastante emocionada, mas demonstrando alívio.

De acordo com informações compartilhadas, o diagnóstico indicou que não havia gravidade no caso, o que tranquilizou a participante e os colegas.

Apoio dentro da casa

O momento gerou comoção entre os confinados, especialmente em Ana Paula Renault, que acolheu Milena de forma carinhosa. Em tom de apoio, ela chamou a sister para perto e tentou confortá-la durante o momento de fragilidade.

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A cena repercutiu nas redes sociais, com muitos internautas destacando o gesto de empatia e companheirismo dentro do reality.

Histórico recente de problemas

Essa não foi a primeira vez que Milena enfrentou questões de saúde durante o confinamento. Em dias anteriores, ela já havia relatado desconfortos, incluindo episódios de sangramento na região íntima, o que aumentou sua apreensão dentro do jogo.

Além do impacto físico, a sequência de situações também evidencia o desgaste emocional enfrentado pelos participantes, especialmente na reta mais intensa do programa.

Mesmo após os sustos, Milena segue na disputa pelo prêmio milionário, agora mais tranquila após receber atendimento e apoio dentro da casa.

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