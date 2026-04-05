Calderano cai para chinês na semi e leva bronze na Copa do Mundo

O brasileiro Hugo adiou o sonho do bicampeonato consecutivo e encerrou com medalha de bronze a Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau (China). Neste domingo (5), o carioca número 3 do mundo foi superado nas semifinais pelo chinês Wang Chuqin, líder do ranking e atual campeão mundial. O anfitrião levou a melhor por 4 sets a 1 (parciais de 11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10), quase um ano após amargar o vice-campeonato na edição passada, quando foi derrotado por Calderano na final.

Horas depois, Chuqin faturou pela primeira vez na carreira um título de simples em Copa do Mundo. O asiático travou uma batalha acirrada contra o japonês Matsushima Sora (8º do ranking), mas ao final garantiu o ouro ao ganhar por 4 sets a 3 (9/11, 18/16, 11/8, 11/13, 8/11, 11/4 e 11/8).

Na disputa feminina de simples, a final foi 100% chinesa. Líder do ranking, Sun Yingsha foi campeã com vitória por 3 sets a 1 sobre Wang Manyu, número 2 do ranking. O Brasil foi representado por Bruna Takahashi em Macau, mas a paulista parou nas oitavas de final.

A Copa de Macau teve início com 48 atletas em cada gênero. Na disputa masculina, além de Calderano, o torneio contou também com outros favoritos ao título que ficaram pelo caminho, como sueco Truls Moregard (vice-líder do ranking), o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o francês Felix Lebrun (6º) – irmão mais velho de Alexis.  

