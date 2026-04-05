Dia D da vacinação contra a influenza imuniza 327 pessoas em Bonito

Por MRNews



A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último dia 28 de março o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A ação resultou na imunização de 327 pessoas e contou com a mobilização das equipes de saúde em diferentes pontos do município.

A vacinação aconteceu nas unidades ESF Centro, ESF Donária e ESF Bom Viver, atendendo os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças, idosos, gestantes, puérperas e trabalhadores das áreas da saúde e educação.

A iniciativa teve como foco ampliar a cobertura vacinal e contribuir para a prevenção de complicações causadas pelo vírus da gripe, especialmente neste período de maior circulação de doenças respiratórias.

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A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação contra a influenza continua disponível nas unidades de saúde do município. A orientação é que as pessoas que fazem parte do público-alvo procurem o posto mais próximo, levando documento pessoal e cartão de vacinação.

A imunização é uma das principais formas de prevenção, ajudando a reduzir internações e agravamentos relacionados à doença.